Группировка ПВО, развернутая ВСУ, существенно ограничивает возможности российской авиации на фронте.

Об этом зам командира бомбардировочного полка Су-34 Максим Криштоп заявил «Центральному каналу», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Та группировка ПВО, которая сейчас существует у противника, я не назову конфликта, чтобы в таких же условиях действовала бы авиация НАТО…

Во Вьетнаме не было самолетов ДРЛО, спутниковой группировки. Сейчас все это действует против нас, поэтому ограничения наложены на действия авиации в оперативной, оперативно-тактической глубине и на ЛБС», – сказал Криштоп.