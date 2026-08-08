Запад сковывает действия российской авиации на Украине

Елена Острякова.  
08.08.2026 22:09
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Группировка ПВО, развернутая ВСУ, существенно ограничивает возможности российской авиации на фронте.

Об этом зам командира бомбардировочного полка Су-34 Максим Криштоп заявил «Центральному каналу», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Группировка ПВО, развернутая ВСУ, существенно ограничивает возможности российской авиации на фронте. Об этом зам...

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«Та группировка ПВО, которая сейчас существует у противника, я не назову конфликта, чтобы в таких же условиях действовала бы авиация НАТО…

Во Вьетнаме не было самолетов ДРЛО, спутниковой группировки. Сейчас все это действует против нас, поэтому ограничения наложены на действия авиации в оперативной, оперативно-тактической глубине и на ЛБС», – сказал Криштоп.

Он пояснил, что ПВО Украины мобильна, и для выявления ее точного месторасположения необходимо вести комплексную разведку: радиотехническую, радиолокационную, агентурную, спутниковую.

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