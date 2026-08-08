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Российская армия уже выбивает бандеровцев из села Васютинское, которое является пригородом Краматорска и станет плацдармом для освобождения всей агломерации.

Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Краматорск движение идет через Васютинское. Это уже близкий населенный пункт. Есть уже карты, которые показывают 4 километра дистанции до Краматорска. Я считаю, что нет – все-таки 7 километров. Но это все равно уже очень близко. 7 километров – это предельная дальность миномета. Артиллерия уже свободно обстреливает Краматорск. Уже вовсю бомбят КАБами. То есть, Краматорск полностью в зоне контроля полковой артиллерии», – сказал Ширяев.