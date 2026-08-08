Армия России уже создаёт плацдарм в пригороде Краматорска

Вадим Москаленко.  
08.08.2026 21:22
  (Мск) , Киев
Просмотров: 744
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс


Российская армия уже выбивает бандеровцев из села Васютинское, которое является пригородом Краматорска и станет плацдармом для освобождения всей агломерации.

Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия уже выбивает бандеровцев из села Васютинское, которое является пригородом Краматорска и станет...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«На Краматорск движение идет через Васютинское. Это уже близкий населенный пункт. Есть уже карты, которые показывают 4 километра дистанции до Краматорска. Я считаю, что нет – все-таки 7 километров. Но это все равно уже очень близко.

7 километров – это предельная дальность миномета. Артиллерия уже свободно обстреливает Краматорск. Уже вовсю бомбят КАБами. То есть, Краматорск полностью в зоне контроля полковой артиллерии», – сказал Ширяев.

«И Васютинское – очень важный пункт. Это последний пункт перед городской застройкой, куда можно накопиться и рвануть, где будут потом солдаты.

Из-за этого тоже в Васютинском идут отчаянные бои. Его тоже буквально сносят КАБами. И ВСУ зацепились на него и держатся, как могут.

Там просто ад творится. И украинская армия, сжав зубы, держится сколько может. На самом деле, конечно, долго не продержится, всё равно будет отступление. Если только не будет каких-то резервов свежих», – подытожил выступающий.

Метки:

English version :: Читать на английском Армия России уже создаёт плацдарм в пригороде Краматорска

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора