Армия России уже создаёт плацдарм в пригороде Краматорска
Российская армия уже выбивает бандеровцев из села Васютинское, которое является пригородом Краматорска и станет плацдармом для освобождения всей агломерации.
Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На Краматорск движение идет через Васютинское. Это уже близкий населенный пункт. Есть уже карты, которые показывают 4 километра дистанции до Краматорска. Я считаю, что нет – все-таки 7 километров. Но это все равно уже очень близко.
7 километров – это предельная дальность миномета. Артиллерия уже свободно обстреливает Краматорск. Уже вовсю бомбят КАБами. То есть, Краматорск полностью в зоне контроля полковой артиллерии», – сказал Ширяев.
«И Васютинское – очень важный пункт. Это последний пункт перед городской застройкой, куда можно накопиться и рвануть, где будут потом солдаты.
Из-за этого тоже в Васютинском идут отчаянные бои. Его тоже буквально сносят КАБами. И ВСУ зацепились на него и держатся, как могут.
Там просто ад творится. И украинская армия, сжав зубы, держится сколько может. На самом деле, конечно, долго не продержится, всё равно будет отступление. Если только не будет каких-то резервов свежих», – подытожил выступающий.
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