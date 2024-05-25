Болгарский президент: Нельзя отправлять на Украину ни оружие, ни войска НАТО

Деян Стоянов.  
25.05.2024 22:12
  (Мск) , София
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Балканы, Болгария, Венгрия, Дзен, Политика, Украина


Болгария выступает за прекращение войны на Украине дипломатическими средствами. Это заявил президент Болгарии Румен Радев в ходе совместного брифинга для прессы со своим венгерским коллегой Тамашем Шуйоком, сообщает болгарское агентство БТА. Заявление было сделано за несколько часов до встречи Радева с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в кармелитском монастыре.

«Нам необходимо найти дипломатические инструменты, чтобы положить конец войне на Украине как можно раньше. Этого нельзя сделать с помощью большего количества вооружений, этого нельзя сделать путем отправки войск из стран-членов НАТО. Война на Украине остается большим вызовом и огромным риском, с которым сталкиваются наши страны. Каждый день продолжения этой войны означает потери не только для России и Украины, но и для всех соседних государств. Каждый день этой войны означает растущий риск для глобальной безопасности. Мы не должны позволить этому риску расти как в пространственном масштабе, так и в интенсивности», – заявил глава Болгарии.

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Болгария выступает за прекращение войны на Украине дипломатическими средствами. Это заявил президент Болгарии Румен...

Среди тем, которые обсуждались в ходе встречи Румена Радева с президентом и премьер-министром Венгрии, была тема безопасности газопровода «Турецкий поток» – единственной функционирующей артерии, по которой российский газ поступает в страны Европы. В Венгрию газ поступает по «Турецкому потоку» через территорию Турции, Болгарии и Сербии. В прошлом году по этому маршруту поступило 5,6 миллиарда кубометров природного газа, что составило около 65% потребления Венгрии.


«Поэтому очевидно, что в наших интересах, чтобы газопровод «Турецкий поток» продолжал оставаться безопасным и предсказуемым маршрутом поставок природного газа в Венгрию», – заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

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