Большая Россия: Настал час освобождения оккупированных территорий СССР

Новости Украины

Минувшая неделя была полна громких событий и известий. Наиболее резонансной оказалась аналитическая статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», которую ещё долго будет обсуждать мировая общественность.

Об этом в статье для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Самым болезненным образом этот материал отразился на политической элите Украины и её кураторах, которых слова российского лидера окончательно убедили в том, что американскому однополярному миру, пустившему метастазы на территории Советских Республик, приходит конец, а Великая Россия начинает восстанавливать свою историческое могущество и целостность. По моему убеждению, статья Путина – это призыв к патриотам всего постсоветского пространства (и даже шире) к активным действиям по воссоединению Отечества, потому что воссоединение нашего многонационального народа – неизбежно.

Но и времени терять не стоит – много беды за 30 лет натворили западные лакеи на территориях Советских Республик, и это ещё даже не кульминация их антинародной и антироссийской деятельности.

Зерно статьи Владимира Путина заложено в её начале: «Русские, белорусы и украинцы – один народ, единое целое». Именно этот факт, эту истину долгие годы пытаются стереть наши западные «партнёры». Исторические аргументы, приведенные российским президентом, и глубокий анализ процессов, происходящих в мостмайданной Украине ныне, помогли большинству украинцев укрепить свою веру в то, что Россия их в Зе-беде не оставит, свой народ наша большая страна спасёт.

Заметно, как замешкался Зеленский, воспринявший статью исключительно на свой счёт (экая Зе-корона у украинского президента!). И, пока он думает над ответом, «непотопляемый» министр МВД Арсен Аваков ушёл в отставку. Несмотря на то, что об отставке Авакова якобы «попросил» Зеленский, корень этого аваковского манёвра – намного глубже. Как человек хитрый, он прекрасно понимает, что оставаться в команде Зеленского, крах которой неизбежен, больше нельзя.

Сопричастность к Зе-банде – это якорь. В ближайшее время в «незалежной» может произойти ряд изменений, поэтому прагматик Аваков уходит в тень, чтобы после этих изменений попытаться примкнуть к лагерю победителей. А факт того, что победители и побеждённые всё-таки будут – в готовящейся западными «партнёрами» антироссийской военной операции, –доказывает поступление первого турецкого беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2 в ВМС Украины.

НАТО открыто, без стеснения снабжает «незалежную» боевой техникой, накаляя антироссийские настроения на Украине. Напомню, что дроны Bayraktar TB2 называют одной из причин победного наступления армии Азербайджана в Нагорном Карабахе. Баку, у которого дружеские отношения с Анкарой, благодаря этим беспилотникам получило технологическое преимущество над армянскими силами. А украинская оккупационная власть давно вынашивает мысль наступления на Донбасс именно по карабахскому сценарию.

Позиция заокеанских партнёров остаётся неизменной – конфликт между США и Россией на территории Украины, его всяческое разжигание и спонсорство. По этой причине Владимир Путин в своей статье чётко обозначил, что «началась активная работа по проекту «Анти-Россия». Это не может не вызывать у нас определённого беспокойства», – пишет Владимир Владимирович. При этом из текста президента хорошо понятно, что ни украинцы, ни белорусы не будут воевать на стороне Америки. Намеренно не говорю о радикалах, потому что предатели Родины, к сожалению, были во все времена.

Реакция большинства жителей Украины на статью Владимира Путина в очередной раз показала, что единство народа по-прежнему является нашей силой. В то же время аналитический материал президента проявил и архинадобность создания идеологии в нашей Большой стране. Многие из нас – выходцы из СССР, и мы хорошо помним, советскую идеологию, которая была движущей силой наших героических предков.

Аналитическую статью Путина можно сравнить с выступлением Сталина 3 июля 1941-го, в котором Иосиф Виссарионович рассказал народу о кощунственных планах захватчиков и призвал народ мобилизоваться. Вот и украинцам (как и молдованам, грузинам, литовцам, эстонцам) нужно мобилизоваться и защитить себя, своих детей, их будущее и, конечно же, наше общее Отечество.

По этой причине чёрную визу на аналитический материал президента РФ поставили западные «партнёры». Приведу пример. И. о. временно поверенного в делах США в ОБСЕ Джеймс Донеган во время очередного заседания Постоянного совета ОБСЕ отрапортовал, что: «Статья Путина об Украине является историческим вымыслом и оскорбляет украинский народ». Ещё раз подчеркну, что шквал негатива со стороны «говорящих голов» коллективного Запада и их Зе-украинских вассалов вполне объясним: Путин достучался до сердец простых украинцев. Украинские жители, которым много лет вешают на уши западную лапшу про «российскую агрессию», «цивилизованный западный мир», осознали, что им морочат голову, их оторвали от дома и превратили в украинское население. А, как писал советский писатель Фёдор Абрамов: «Народ умирает тогда, когда становится населением. А населением он становится тогда, когда забывает свою историю». Так вот Владимир Путин очень содержательно изложил нашу общую историю, которая доказывает неделимость русских, украинцев, белорусов и многих других народностей, для которых Россия была, есть и будет Родиной.

Ещё одним грязным ответом Зе-власти на статью Путина можно считать решение Конституционного суда Украины о признании конституционным закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», предусматривающего тотальную украинизацию. Изюминкой насильственной украинизации стали новые нормы закона об украинизации, предусматривающие сдачу экзамена по «мове» для госслужащих, украинизирующие все развлекательные и культурно-массовые мероприятия в «незалежной», обязательное звуковое дублирование фильмов на украинском языке и введение книжных квот (в издательствах и книжных магазинах не менее 50% литературы должно быть на «мове»). Зе-машина марки «Анти-Россия», заправленная западным топливом, нагло прёт по украинцам, пытаясь их задавить, а точнее, – уничтожить.

Всем нам нужно понять, что не существует государства Украина, как не существует и независимых государств Литвы, Молдовы, – всё это – оккупированные территории нашего Отечества. Суверенными они смогут стать только в составе Большой России. И в этом плане ближе к Большой России на данный момент находится Белоруссия. Но много лет Республика Беларусь страдает от политики многовекторности её президента Лукашенко. Союзное государство – это вопрос будущего всего постсоветского пространства. Сможет ли Батька войти в историю как интегратор РБ в Большую Россию?..

Ещё раз подчёркиваю, что аналитическая статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» – это своеобразный вызов для потенциальных лидеров, которые сегодня живут на постсоветских территориях, и в корне не согласны с антироссийской политикой «разделяй и властвуй». Поэтому эти лидеры могут предотвратить глобальную катастрофу, которую нашему многонациональному народу уготовил коллективный Запад. В этот непростой исторический момент нашему Отечеству нужны политические силы, которые не побоятся взять на себя ответственность сделать всё для включения территорий Советских Республик в состав Большой России. Ведь Большая Россия станет той сферой влияния, без которой не возможен экономический рост ни одного постсоветского «незалежного» государства. Кроме того, считаю, что в состав Большой России могут войти и ряд европейских стран, к примеру, исторически дружественная нам Болгария, где сейчас прозападные чиновники нагнетают антироссийские настроения, и даже Финляндия, – как бы смелым такое мнение ни звучало.

Образование Большой России – процесс неизбежный. Важно, чтобы герои современности – патриоты Отечества – проявили себя, и смогли повести за собой народ – от западной оккупации в Большую Россию.