Болтон объявил Медведева «русским империалистом, а Ермака – «серым кардиналом»

Бывшего советника президента США Джона Болтона не удивляют резкие высказывания зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в своем ТГ-канале.

Об этом он заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, позвонившим ему от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не уверен, что он когда-то был либералом. Он стал президентом потому, что по российской конституции Путин не мог избираться на третий срок подряд. Я не думаю, что он изменился. Я думаю, что он всегда был таким. На Западе мы думали, что он либерально настроен в отношении экономики, что с ним будет легко иметь дело. Но с самого начала он в гораздо больше степени был русским империалистом», – сказал Болтон.

Он назвал главу офиса президента Украины Андрея Ермака, которого в Киеве долгое время называли агентом Москвы, главным по связям с США.

«Я знаю, что когда Зеленский вступил в должность, Ермак был назван его главным контактным лицом по связям с американцами. Вот почему Джулиани и другие поддерживали с ним связь. У меня самого не было так много контактов с ним. А потом я ушел в отставку. Он всегда был своего рода серым кардиналом в правительстве Зеленского, и меня не удивляет, что он теперь доминирующая фигура», – сказал Болтон.