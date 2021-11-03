Борьба с русским языком на Украине обернулась победой «суржика» – признание шпрехенфюрера

На Украине почти не осталось русского языка, но повсюду присутствует суржик – так называемый «украинский русский».

Об этом в эфире интернет-радио «Голос ФМ» заявил языковой омбудсмен Тарас Креминь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению омбудсмена, русскоязычное население страны является «русифицированными украинцами».

«Когда говорят об украинском русском языке, тут нужно понимать, кто является кодификатором русского языка. То есть, страной, которая исследует язык, утверждает правописание, проводит определенные социолингвистические исследования, в том числе по уровню применения диалектизмов, суржиков и так далее.

Единственным кодификатором русского языка в мире является Россия. Потому Украина является кодификатором и единственной страной, которая является кодификатором украинского языка. Потому, в первую очередь, нужно говорить, что это подмена понятий.

Если говорить об украинском русском, то это суржик. Это суржик, который применяется, в том числе русифицированными гражданами Украины, которые в силу определенных причин не смогли или из-за определенных барьеров не применяют, или не хотят применять государственный язык, хотя это определено законом», – тревожится Креминь.