Бортник: Третий майдан приведёт к власти отморозков и отъявленных радикалов

02.12.2021  18:54 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Конфликт, Кризис, майдан, Общество, Политика, Россия, Украина, экстремизм
Новости Украины

Люди, которые придут к власти после третьего майдана, создадут такой кризис легитимности, что Украину разгромят и разделят внешние игроки.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Люди, которые придут к власти после третьего майдана, создадут такой кризис легитимности, что Украину...

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«Я не боюсь, что в результате третьего майдана к власти придёт Порошенко, Турчинов и компания – это нереально. У них уровень токсичности такой, что они могут поучаствовать, но их всё равно в конце отодвинут в сторону.

Риск того, что в результате третьего майдана придут к власти отмороженные радикальные группы, по сравнению с которыми Парасюк или Саша Билый – это просто выпускники детского сада. Не зря представителей некоторых правых групп, начиная от Карася, заканчивая Гудыменко, Стерненко, системно и последовательно прокачивают последние годы», – сказал Бортник.

Однако политолог подчеркнул, что боится он не радикалов как таковых.

«Дело в том, что как только такие люди окажутся у власти, сразу возникнет кризис легитимности, которым сразу воспользуются внешние игроки для раздела и разгрома нашей страны. Это очень плохие сценарии. Поэтому когда мы думаем о майдане, пора научиться думать о его последствиях», – заключил киевский эксперт.

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