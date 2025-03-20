Британский аналитик: О пленных натовских офицерах на Курщине мы никогда не узнаем

Даже если в Курской области оккупантам ВСУ помогали натовские офицеры, Россия не будет раздувать эту тему, чтобы не похоронить переговорный процесс.

Об этом британский аналитик Александр Меркурис заявил в интервью кипрскому журналисту Алексу Христофору на канале «The Duran», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он прокомментировал опубликованную РИА «Новости» информацию о том, что в окружении в Курской области оказались около 30 офицеров из стран НАТО.

«Если это правда, значит военнослужащие НАТО вторглись на территорию, которую даже НАТО признаёт российской. То есть они вторглись на территорию России, это экстраординарное событие. Имейте в виду, если вооружённый человек пересекает границу, это уже акт войны. Это было бы ещё одним актом войны НАТО против России. С другой стороны, я не знаю, правда ли это, но я не говорю, что это неправда, если я не знаю. Но если это так, если слухи, которые появлялись раньше, тоже были правдой, но так и не подтвердились, то присутствие сил НАТО в таких операциях настолько взрывоопасно, что между русскими и западными державами существует некое понимание. Что русские не будут раздувать эту тему и не будут афишировать присутствие этих офицеров и т.п.», – сказал Меркурис.