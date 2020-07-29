Бронирование крымских отелей оказалось полной профанацией и вылилось в издевательство над туристами

29.07.2020, Севастополь, Максим Карпенко

Крымские отельеры отменяют брони россиян, оформленные еще в декабре, чтобы перепродать эти места в три раза дороже.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявила крымский блогер Алена Бардовская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Бардовской, это может послужить причиной отказа россиян от отдыха в Крыму в будущем.

«Знаете, сколько у меня сообщений: «Алена, мы в декабре забронировали отель на июль у частника, ну, гостевой дом, скажем. И ближе к июлю мы решили спросить – как они там, что, и нам сказали, отменили».

И знаете, такие глупые отмазки – в Ялте им отменили потому, что вай-фая нет, у них сломался вай-фай, им в Ялте отменили на неделю размещение, а месяц они хотели в Евпатории – отменили, потому что «сложная ситуация» и владелец боится коронавируса, хотя этот владелец совсем там не живет, он живет в другом месте.

И потом, говорят, мы смотрим, все нормально сдается в этом месте, просто цены «икс три» от того, что они забронировали в декабре. Вот и все.

Им спокойно вернули задаток, но у нас, говорят, билеты куплены и ничего не оставалось делать, кроме как прилетать и бронировать то, что осталось по бешеным ценам, отпуск испорчен. Они шесть лет из года в год ездили в Крым, как они в следующем году поступят, я не знаю», – заявила Бардовская.