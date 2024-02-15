Будете охохлачены или вырежем: Ультиматум Крыму был озвучен еще 30 лет назад

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Крым будет украинским или безлюдным. А вы будете охохлачены до единого», – такие угрозы украинских националистов в адрес жителей полуострова задокументированы еще в 1990-е годы и находятся в материалах комиссии Верховного Совета России о статусе Севастополя.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» рассказала кандидат исторических наук, преподаватель МГУ им. М.В. Ломоносова Любовь Ульянова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Комиссия была создана в начале 1992-го года, и называлась она Комиссия по статусу Севастополя. В июле 1993 года Верховный Совет Российской Федерации принял постановление о российском статусе Севастополя. Так вот, в материалах этой комиссии, помимо различных переписок на тему исторической принадлежности Севастополя, материалов о событиях 1954 года, была отдельная подборка материалов на тему планов радикальных украинских националистов на Севастополь, и в целом на Крым», – сказал специалист.

Так, на обращение севастопольцев относительно двойного гражданства Украины и России, пришел ответ:

«Если вы ставите так вопрос, так переезжайте в Новороссийск и Туапсе, и живите там. И знайте, никакого двойного гражданства вам не видать, как и Черноморского флота. Флот будет украинским, Крым будет украинским или безлюдным. А вы будете охохлачены до единого».

«И это письмо украинского «Руха» было направлено Офицерскому собранию Черноморского флота непосредственно в город Севастополь. Поэтому можем говорить о том, что это целенаправленное желание у радикальных украинских националистов. Понятно, что на Украине в то время были разные настроения, но мы говорим о настроениях радикальных националистических кругов, представленных в основном, конечно, на территории Западной Украины. То есть оттуда присылали телеграммы, – из города Львов, в первую очередь. В том числе, проводились митинги в городе Львов на тему: «Крым будет украинским, либо безлюдным». Люди митинговали в городе Львов на тему того, как должен выглядеть город Севастополь, какое население должно проживать на территории этого города. И один из повторяющихся рефренов поступающих оттуда документов – либо вы будете охохлачены до единого, либо переезжаете в Новороссийск», – подчеркнула историк.