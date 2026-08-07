Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На складах НАТО есть три тысячи ракет-перехватчиков PAC-2 с давно истёкшим сроком годности, которые могут быть дёшево утилизированы в небе над Киевом.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский политолог-международник Тарас Семенюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мы знаем, что ракет к «Пэтриотам» нам не дадут. Но мы знаем, что [у Запада] есть три тысячи ракет PAC-2, которые нуждаются в обновлении. И это дешевле сделать, чем изготовить новые ракеты. То есть, можно было бы на минимальных немецких мощностях их обновить до статуса снова пригодных к использованию. И это хотя бы как-то исправило ситуацию», – рассуждал Семенюк.