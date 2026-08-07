В Киеве умоляют Запад передать им хотя бы безнадёжно просроченные ракеты

Вадим Москаленко.  
07.08.2026 22:30
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


На складах НАТО есть три тысячи ракет-перехватчиков PAC-2 с давно истёкшим сроком годности, которые могут быть дёшево утилизированы в небе над Киевом.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский политолог-международник Тарас Семенюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На складах НАТО есть три тысячи ракет-перехватчиков PAC-2 с давно истёкшим сроком годности, которые...

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«Мы знаем, что ракет к «Пэтриотам» нам не дадут. Но мы знаем, что [у Запада] есть три тысячи ракет PAC-2, которые нуждаются в обновлении. И это дешевле сделать, чем изготовить новые ракеты.

То есть, можно было бы на минимальных немецких мощностях их обновить до статуса снова пригодных к использованию. И это хотя бы как-то исправило ситуацию», – рассуждал Семенюк.

«Но ракет нам не дают. Поэтому складывается впечатление, что нас специально ставят в такую неудобную ситуацию.

С другой стороны, даже по последней атаке на Киев мы видим, что системы ПВО работали, но не смогли сбить баллистику», – добавил он.

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English version :: Читать на английском В Киеве умоляют Запад передать им хотя бы безнадёжно просроченные ракеты

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