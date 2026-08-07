Украина лишилась нескольких программ по производству зенитных ракет и комплексов ПВО из-за безалаберности Зе-режима. При этом, по подозрительной случайности вскоре после успешных ударов ВС РФ появилась карманная фирма Зеленского под названием FireРoint, в которую вбухивается большое количество государственных средств.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Близнюку заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никто же не хочет давать ракеты, те же Соединенные Штаты, не закончив проблемы с Ираном, не хотят давать ракеты Украине, потому что они эти ракеты приберегают непосредственно как для себя, так и для своих союзников на Ближнем Востоке. И на проблемы Украины им абсолютно на данном этапе наплевать. Поэтому реальная ситуация достаточно сложная, но, опять-таки, если мы будем мечтать о чем-то, что там у кого-то проснется совесть, то это не будет правильно. Но если проанализировать, сколько средств было вбухано в FireРoint, и почему эти же самые деньги не были вложены в другие предприятия, которые реально давно уже производили ракеты…», – вопрошал он.

«У нас был замечательный комплекс от компании «Радионикс», который был даже принят на вооружение, но, к сожалению, этот комплекс потом не был своевременно прикрыт, был уничтожен российскими ударами. Сейчас, опять же, вопрос по КБ «Луч» – у них также есть практически уже готовый комплекс, и если бы государство больше вложило времени и денег в производство этого комплекса, имело бы уже свою замечательную зенитную ракету. 29 декабря 23-го года – это, знаете, день разрушения ракетных возможностей Украины, благодаря действиям государственных учреждений, которые проверяли, проводили аудит деятельности КБ «Луч» и его смежников, что касается производства ракет. А после уничтожения их возможностей появляется «Рога и копыта» под названием FireРoint. И туда начинают просто в огромных количествах вбрасываться деньги. Это не государственная компания, это компания, связанная с окружением президента, и 98%, что эта компания все же принадлежит нашему президенту через подставных лиц», – заявил Кривонос.

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