Бывшего главаря «Армии освобождения Косово» и его соратников оставили под стражей в Гааге до суда

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Специальный суд по Косово, работающий в Гааге, продлил срок предварительного заключения бывшему спикеру «парламента Республики Косово» Кадри Весели.

Весели, как и другие лидеры «Армии освобождения Косово» (АОК), в том числе бывший лидер АОК и президент «Республики Косово» Хашим Тачи, останутся под стражей до суда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Судья Николас Гию принял решение оставить Кадри Весели под стражей, оценив, что существует опасность того, что подсудимый сбежит, воспрепятствует судебному разбирательству или совершит другие преступные действия, включая запугивание свидетелей, которые уже дали показания или будут свидетелями по делу, в котором Весели предъявлено обвинение. Несколько дней назад судья Гию принял аналогичное решение относительно ещё одного албанского боевика – Якуба Красничи.

29 апреля 2022 года Специализированная прокуратура в Гааге представила измененное и дополненное обвинительное заключение в отношении арестованных в 2020-м лидеров ОАК: Кадри Весели, Якуба Красничи (впоследствии депутата «парламента Республики Косово»), Реджепа Селими (члена главного штаба ОАК) и Хашима Тачи (главаря ОАК, впоследствии «президента Республики Косово»).

Обвинение утверждает, что четверо обвиняемых совершили многочисленные военные преступления и преступления против человечности на территории сербского автономного края Косово и Метохия, в частности, в городе Гнилане и муниципалитете Сува Река. Предварительное обвинительное заключение в отношении Хашима Тачи, Кадри Весели, Реджепа Селими и Якуба Красничи было утверждено 26 октября 2020 года, с тех пор они находятся под стражей в Гааге.