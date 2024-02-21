Бывший «азовец прозрел: Украинцы – дрова в костре Запада

Анатолий Лапин.  
21.02.2024 11:18
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Запад, Россия, Украина


Запад пытается «прожарить русского медведя», который умирать не собирается.

Об этом в интервью журналисту Василию Апасову заявил бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДН в составе запрещенного в России неонацистского подразделения «Азов» Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад пытается «прожарить русского медведя», который умирать не собирается. Об этом в интервью журналисту...

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Таким образом Мосийчук раскритиковал западных партнеров за медлительность в поставках оружия.

«Общая концепция Запада по предоставлению вооружений – и Соединенных Штатов, европейцев, и Германии, которая с касок начинала, а дошла до Taurus, мне напоминает подбрасывание огня в мангал. Такое впечатление, что зацепили русского медведя и медленно прожаривают.

Он смердит, умирать не собирается, тяжело всех ранит кругом, кровь льется, но умирать он не собирается совершенно. Более того, шерсть подгорает, грубеет и он становится таким… а уголь подбрасывают», – сказал экс-депутат.

«Только, к сожалению, в виде угля наша с тобой нация, украинцы. И это очевидно, мы должны это понять и должны были бы ставить вопрос перед западными партнерами о том, что нам нужна помощь вся, нам не надо растягивать во времени, чтобы, ожидая «Tаурус», мы потеряли еще 30 тысяч украинцев», – заявил Мосийчук.

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