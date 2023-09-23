Бывший менеджер «Газпромбанка»: для меня нет моральной проблемы убивать русских

Елена Острякова.  
23.09.2023 14:25
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Общество, Россия, Украина


Бывший вице-президент «Газпромбанка» Игорь Волобуев в 2022 году сбежавший на Украину и записавшийся в ВСУ не испытывает никаких моральных проблем, наводя огонь на русских.

Об этом он заявил в интервью «Дойче Велли», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший вице-президент «Газпромбанка» Игорь Волобуев в 2022 году сбежавший на Украину и записавшийся в...

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«Вы знаете, не было ни разу. Я делал свою работу. Для меня было важным, о чем я переживал, чтобы то, что я делал, было эффективным. Чтобы я попал туда, куда я стреляю. Потому что я занимался огневой поддержкой, это не контактный бой, когда вы видите противника, а на расстоянии, и для меня было важно, чтобы я эффективно отработал. У меня никакой моральной дилеммы или проблемы не было. Для меня это враг. Точно так же, как и я для них враг. Если мы там с ними пересекаемся, значит, они хотят убить меня, а я хочу, чтобы они отсюда ушли. Мне все равно, живыми или мертвыми. Но я хочу, чтобы их здесь не было, потому что это моя родина», – сказал Волобуев.

До 2022 года Волобуев, уроженец Сумской области, жил и работал в Москве. В течение многих лет он руководил пресс-службой Газпромбанка. После начала СВО уволился из банка, бросил семью и уехал на Украину, где вступил в ряды вооруженных сил Украины. Известно, что он воевал против российских войск в Бахмуте, где получил ранение.

Он воюет в Интернациональном легионе ВСУ вместе с наемниками из Европы и США.

В августе Волобуев был награжден боевой медалью «Золотой крест». Эта награда вручается сержантам ВСУ за успешное выполнение задач на поле боя». За какие именно заслуги украинское командование отметило Волобуева, бывший топ-менеджер российского банка умалчивает.

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