30.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Киеву и Москве нужно договариваться о прекращении войны на условиях отказа Украины от курса по интеграции в НАТО и возвращению к нейтральному статусу. Такую инициативу в эфире телеканала «Россия 1» озвучил бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко, во время «оранжевой революции» 2004 года возглавлявший охрану Виктора Ющенко, передает корреспондент «ПолитНавинатора».

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«Нам надо закончить эту никому не нужную войну. Я считаю, что наше будущее – это внеблоковый статус, который будет выгоден, прежде всего, моей родине – Украине. Я считаю, что мы в будущем геополитическом развитии должны быть вместе в развитии Шелкового пути», – сказал политик.

Украинские чиновники и военные командиры, отправившие моряков совершать провокацию в Керченском проливе, должны понести ответственность, добавил Червоненко.

«На спецоперации посылают подготовленных людей, и там должны быть представители элиты или их дети, как в Израиле или других странах. Моряки – заложники ситуации, они выполняли приказ, они подтвердили, что их предупреждали. А те, кто планируют такую ответственность, должны не лить потом крокодильи слезы, а должны предвидеть и иметь Н вариантов развития событий, и нести ответственность», – сказал экс-министр.