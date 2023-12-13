Царёв раскрыл американских преемников вместо Ермака и Зеленского

Любовь Смирнова.  
13.12.2023 20:14
  (Мск) , Севастополь
Просмотров: 1451
 
Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Зеленский пошел ва-банк и получил последнее предупреждение от США, и в случае отказа подчиняться воле Вашингтона – ему пришлют «черную метку».

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал экс-нардеп Олег Царёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Зеленский пошел ва-банк и получил последнее предупреждение от США, и в случае отказа подчиняться...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«К нему были требования, целый ряд требований. Это список Салливана после его посещения Вашингтона в последний раз. Ни одного из этих требований он не выполнил, в том числе – о назначении выборов. Были так же требования, которые в письменном виде не были опубликованы – это смена премьер-министра на Макарову, и, как говорят, смена руководителя офиса президента. Потому что сейчас реально вся власть в руках у Ермака.

Можно сказать, что как раньше шутили про Кучму, что он работает президентом у Табачника, вот сейчас также говорят про про Володю Зеленского – он работает у Ермака президентом. Они все его в офисе называют «наш Бубочка», я имею в виду Зеленского», – пояснил Царёв.

Что касается перспективы отстранения самого Зеленского, то, по словам политика, в Конституции Украины предусмотрено только два варианта – добровольная отставка или смерть.

«Других процедур и других способов в Конституции нет, поэтому отстранение Януковича Верховной Радой было незаконно. Но в этом случае исполняет обязанности спикер Верховной Рады. Это Стефанчук, и Соединённые штаты внимательно сейчас на него смотрят, потому что такое развитие событий возможно. Насколько мне известно, по крайней мере, так говорят в Киеве, будет проведено голосование и будет смена спикера на Дмитрия Разумкова.

Он давно работал с американскими политтехнологами, у него есть американские лоббисты, которые продвигают его кандидатуру, и он уж точно будет, в отличие от Зеленского, чётко выполнять все команды, которые ему поступают», – пояснил Царёв.

Привести к власти главкома ВСУ Валерия Залужного тоже возможно, как это происходит в странах Африки – есть формальный лидер, а есть военный, который этим лидером управляет.

«Что касается выборов, то это и понятно, что Соединённые штаты делают ставку на Залужного, но при этом Залужный формально руководить страной в случае смещения Зеленского не сможет – он может обеспечивать передачу власти, быть рядом и как бы неформально руководить. Такие перевороты происходят в Латинской Америке, в Африке, когда какое-нибудь гражданское лицо у власти, но при этом военные контролируют все процессы», – подчеркнул Царёв.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть