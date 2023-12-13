Царёв раскрыл американских преемников вместо Ермака и Зеленского

Зеленский пошел ва-банк и получил последнее предупреждение от США, и в случае отказа подчиняться воле Вашингтона – ему пришлют «черную метку».

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал экс-нардеп Олег Царёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К нему были требования, целый ряд требований. Это список Салливана после его посещения Вашингтона в последний раз. Ни одного из этих требований он не выполнил, в том числе – о назначении выборов. Были так же требования, которые в письменном виде не были опубликованы – это смена премьер-министра на Макарову, и, как говорят, смена руководителя офиса президента. Потому что сейчас реально вся власть в руках у Ермака. Можно сказать, что как раньше шутили про Кучму, что он работает президентом у Табачника, вот сейчас также говорят про про Володю Зеленского – он работает у Ермака президентом. Они все его в офисе называют «наш Бубочка», я имею в виду Зеленского», – пояснил Царёв.

Что касается перспективы отстранения самого Зеленского, то, по словам политика, в Конституции Украины предусмотрено только два варианта – добровольная отставка или смерть.

«Других процедур и других способов в Конституции нет, поэтому отстранение Януковича Верховной Радой было незаконно. Но в этом случае исполняет обязанности спикер Верховной Рады. Это Стефанчук, и Соединённые штаты внимательно сейчас на него смотрят, потому что такое развитие событий возможно. Насколько мне известно, по крайней мере, так говорят в Киеве, будет проведено голосование и будет смена спикера на Дмитрия Разумкова. Он давно работал с американскими политтехнологами, у него есть американские лоббисты, которые продвигают его кандидатуру, и он уж точно будет, в отличие от Зеленского, чётко выполнять все команды, которые ему поступают», – пояснил Царёв.

Привести к власти главкома ВСУ Валерия Залужного тоже возможно, как это происходит в странах Африки – есть формальный лидер, а есть военный, который этим лидером управляет.

«Что касается выборов, то это и понятно, что Соединённые штаты делают ставку на Залужного, но при этом Залужный формально руководить страной в случае смещения Зеленского не сможет – он может обеспечивать передачу власти, быть рядом и как бы неформально руководить. Такие перевороты происходят в Латинской Америке, в Африке, когда какое-нибудь гражданское лицо у власти, но при этом военные контролируют все процессы», – подчеркнул Царёв.