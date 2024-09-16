Центральную Азию отуречивают и одновременно готовят к войне с Россией

Процесс формирования враждебного альянса под руководством англосаксов в Центральной Азии ускоряется и идёт семимильными шагами, что выражается как в принятии единого тюркского алфавита и на латинице, и на базе турецкого языка, так и в стремительной милитаризации Организации тюркских государств (ОТГ) и республик региона.

Налицо в первую очередь продвижение в идеологическом вопросе. Так, на прошлой неделе комиссия, созданная ОТГ, завершила согласование проекта единого алфавита на основе латиницы. Эта новость была обнародована турецким телеканалом TRT, который сообщил, что проект, разработанный под эгидой Тюркской академии, находящейся в Астане, включает в себя 34 буквы. Не за горами создание и эрзац-языка на базе турецкого, который уже официально взят за основу.

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Именно эта академия организовала заседание комиссии в Баку, где и были достигнуты решающие договоренности.

В работе комиссии приняли участие представители всех стран-членов ОТГ, а именно Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Турции и Узбекистана, что говорит о консолидированном соглашении, которое резко ускорит турецкую культурную и информационную колонизацию региона.

Подобный алфавит подстегнёт окончательный переход казахского и киргизского языков с кириллицы на латиницу, что подаётся пропагандой как «отказ от устаревших систем письма». В реальности это означает отрыв бывших советских среднеазиатских республик от единого некогда социокультурного пространства с Россией и приобщение к эфемерному «тюркскому миру», являющегося прикрытием неоосманизма и экспансии Анкары, за которой маячит Лондон.

На деле это обернётся поглощением местных языков турецким и местных культур более развитой Анатолийской, и, по сути узбеки, казахи, киргизы и туркмены станут новоявленными турками или их жалким подобием. Практически – это потеря самобытности и суверенности, которая была предоставлена советской Россией этим народам в начале прошлого века и реальная ликвидация их так называемой национальной независимости.

И нельзя сказать, что это какое-то скоропалительное решение, так как тот же Нурсултан Назарбаев, один из инициаторов создания ОТГ, еще в 2017-м подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу. Его преемник Касым-Жомарт Токаев дал поручение весной прошлого года доработать латинский алфавит казахского языка, становящегося сейчас бледной тенью турецкого.

Задача всего этого проста – уничтожить всё прежнее советское культурное, литературное и научное наследие, связывающее народ и страну с русским народом и Россией и воспитать с чистого листа новые поколения рабов, которые будут на уровне рефлексии повторять мантры о «тюркском единстве» и величии «Турана». В действительности для правящих элит это лишь форма местной евроинтеграции через Турцию и Транскаспийский маршрут с Западом.

А для защиты этого своего мирка идёт стремительная милитаризация Центральной Азии при помощи Азербайджана и Турции. Первые их признаки уже налицо и старт им был дан в августе на VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, на которой Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев высказали предложение о создании уже военного оборонительного альянса в регионе. И в подтверждение намерений перед этим прошло два совместных учения.

А уже через месяц 6 сентября в киргизском городе Чолпон-Ата состоялось первое заседание Совета министров внутренних дел Организации Тюркских Государств (ОТГ). То есть теперь сотрудничество расширяется и на уровне министерств внутренних дел.

То есть создаётся помимо единого ВПК еще и общая система безопасности, когда и акцент на милитаризацию становится все более явным.

Анкара всё это время прикрывалась рассуждениями о развитии культурных и экономических связей, а на самом деле использовала ОТГ в качестве орудия для укрепления своего присутствия в Центральной Азии. И сейчас она вместе с Баку навязывает свои военные навыки, вооружения и технологии странам в «мягком подбрюшье» России, создавая на базе ОТГ уже военную организацию – эдакую прокси-НАТО.

В качестве доказательства можно назвать невиданную активность в деле проведения совместных учений. Например, 10 сентября на полигоне «Орда» в Туркестанской области Казахстана стартовали масштабные учения «Безграничное братство-III», объединяющие подразделения специального назначения из разных стран. В этом году учения стали уже пятыми по счету, проводимыми на территории Казахстана, и третьими, организованными с участием стран, входящих в ОТГ.

В учении «Безграничное братство-III» принимают участие до 300 спецназовцев, оснащенных передовыми образцами вооружения и военной техники, из Казахстана, Турции, Пакистана, Катара, Узбекистана и Азербайджана. Специалисты из Иордании и Киргизии выступают в роли наблюдателей, анализируя ход учений и делясь своим опытом.

И вот уже звучат призывы депутатов резко увеличить военные бюджеты республик якобы для укрепления обороноспособности, а на самом деле раздувается мнимая угроза со стороны России, от которой надо всем сообща и немедленно защититься.

Таким рупором увеличения военных ассигнований в Казахстане стал парламентарий Ермурат Бапи, который стал запугивать коллег возможной войной в 2030 году, чтобы добиться выделения значительных средств для усиления армии.

Имел он ввиду как раз именно Москву, призвав фактически готовиться к вооружённому конфликту с северным соседом.

«В условиях дефицита бюджета, учитывая геополитические риски, <…>, если сравнивать с тем, что происходит на Украине, выделенные средства очень маленькие. Минобороны, вы же отвечаете за безопасность. В 2030 году состоится война. Есть такой риск. Такие прогнозы есть даже в оборонном ведомстве. Без учета мировых экспертных мнений. В такой ситуации 44 процента к ВВП. О чем это говорит? Откуда эти расчеты? Мы будем поднимать эти вопросы», — заявил Бапи.

По его мнению, правительство заложило мизерные средства на оборону в бюджете на 2025-2027 годы, выделив в следующем году всего 0,68 процента от ВВП. При этом он призвал равняться на «незалежную», беря с неё пример в деле выделения всех возможных ресурсов для подержания вооружённых сил военного времени.

Очевидно, что Бапи лишь озвучивает ту повестку, которую ему спустили сверху и задача Акорды сейчас данным демаршем представить это как инициативу снизу и некое требование «трудящихся», чтобы быстро скорректировать уже свёрстанный бюджет. Надо ожидать, что в ближайшем будущем власти пойдут на встречу таким настойчивым пожеланиям и значительно увеличат выделяемые средства за счёт сокращения социальных расходов.

Нет никаких сомнений, что вслед за Казахстаном по этому пути последуют и всех другие республики региона, двигаясь по единому плану вооружения и милитаризации. Эти шаги неизбежны вследствие формирования Западом «санитарного кордона» против России в бывшей советской Средней Азии, когда организуется тотальная изоляция Москвы с юга через присоединение к санкциям.

Канцлер Германии Олаф Шольц как раз приехал в регион, чтобы проинспектировать, как это система создаётся, чтобы укрепить местные элиты в стремлении присоединиться к «цивилизованному миру», основанном на правилах.

Например, в Ташкенте глава ФРГ еще раз напомнил узбекскому руководству о необходимости неукоснительному следованию санкционного режима.

«Прежде всего, хочу сказать, что мы обсуждаем вопрос санкций и то, как не дать их обходить, со многими правительствами многих стран мира. Для нас это принцип, и мы обсуждаем его снова и снова, чтобы добиться хорошей практики применения в интересах достижения цели, которую мы преследуем с помощью санкций. Таким образом, это задача, которую мы преследуем и которой мы будем заниматься ещё долгое время. Я совершенно в этом уверен, — подчеркнул Олаф Шольц.

Уже 16-17 сентября он посетит Казахстан с официальным визитом, где проведёт переговоры с руководством РК и соберёт всех самостийных князьков на саммит «Центральная Азия плюс Германия», на котором будет закреплён курс на западную колонизацию региона через захват всех стратегических месторождений редкоземельных металлов и урана и противопоставление существующих полуфеодальных режимов России.

Поэтому можно с уверенностью сказать, что англосаксы сейчас вовсю лепят будущий южный фронт, создавая новую Украину на российских и китайских рубежах.