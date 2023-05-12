Частной нефтебазе в Севастополе, атакованной украинским беспилотником, выплатят компенсацию ущерба

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Правительство Севастополя приняло постановление о компенсации потерь бизнеса вследствие атак украинских беспилотников и запрета на выход в море для рыболовецких судов. Документ регламентирует создание реестра субъектов предпринимательской деятельности, пострадавших диверсий и терактов в период СВО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Как рассказал в авторской программе «Внимание» на «Первом севастопольском» депутат Заксобрания Севастополя Антон Пархоменко, в реестре будет фиксироваться ущерб, причиненный бизнесу, размер которого определяется стоимостью повреждённого или уничтоженного имущества и затрат на его восстановление.

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«Необходимость принятия такого документа уже назрела, – отмечает депутат. – Ведь, например, взорванная беспилотником нефтебаза в Камышовой бухте является частной – но украинские вооружённые формирования выбрали её своей целью и уничтожили топливо вместе с резервуарами, нанесли бизнесу ущерб. К сожалению, никто не застрахован от повторения подобной ситуации, причём в буквальном смысле. Пример – из куда более опасных приграничных регионов, Курской и Белгородской областей. Там страховые компании отказываются компенсировать убытки предприятий, называя потери следствием «рисков бизнеса». Убытков насчитали уже на сумму более 1,5 миллиардов рублей».

С началом СВО рыболовецкие суда потеряли возможность вести добычу в акватории от мыса Сарыч до Тарханкута и севернее. Ущерб сельхозугодьям от атаки дронов в Крыму не фиксируется, но если таковой будет, страховые компании не станут его покрывать – по договорам военные действия являются форс-мажором и соответственно, исключают возможность любых выплат. Поэтому кроме государства сельхозпроизводителям рассчитывать не на кого.

«Белгород уже получил 800 миллионов рублей из федерального бюджета на компенсации бизнесу, пострадавшему от обстрелов, – добавил Пархоменко. – Вероятно, Севастополю скоро тоже будет выделено финансирование из бюджета Российской Федерации для подобных целей. В любом случае, своевременное решение, которое сможет как-то компенсировать риски от ведения бизнеса в это непростое время».