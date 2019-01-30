Чеченца в Киеве заставили кричать лозунг украинских фашистов

30.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинские радикальные группировки теперь взяли на себя роль «дворовых решал», занимающихся расследованием уличных драк. Об одном из таких «подвигов» националистическая организация «С14» рассказала на своем Telegram-канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Около недели назад в Киеве произошла драка на Бессарабской площади. На видео попало, как группа молодежи била мужчину ногами и кричала: «мы чеченцы, не стоит с нами связываться».

Чтобы выяснить это все, активисты «С14», движения «Традиция и порядок», «Правого сектора» провели собственное расследование событий.

Мы общались с несколькими общинами чеченской диаспоры. В конце-концов, нам посоветовали пойти в мечеть на Татарке, куда ходил идентифицированный молодой человек. Мы продолжали поиски и через пять часов добились, чтобы участники потасовки приехали на место событий.

Среди участников драки также были молодые таджики.

На видео молодежь рассказала причины конфликта, пьяный мужчина оскорбил их младшего товарища. Объяснили, почему молодой чеченец в Instagram был в футболке с российской символикой. А также заверили, что такого больше не повторится», – говорится в заявлении радикалов.

В конце пояснительной беседы украинские радикалы выкрикнули «Слава Украине!», на что молодому человеку – выходцу из Чечни пришлось ответить «Героям слава».