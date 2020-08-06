Чей Крым? Главный вуз Белоруссии приперли к стенке конкретным вопросом

06.08.2020, Москва, Олег Кравцов

Белорусскому государственному университету следует прояснить свою позицию по Крыму, в частности считает ли вуз полуостров российским.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в запросе Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» на имя ректора университета.

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В запросе отмечается, что команда этого вуза «Дети Тьюринга» отказалась от поездки в Крым для участия в четвертьфинале российской Премьер-лиги КВН, заявив, что не считает полуостров частью РФ.

Кроме того, задается вопрос, разделяет ли вуз позицию команды, а также уточнить, согласовывался ли отказ ехать в Крым с университетом.

Председатель КРОО «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо не исключает, что отказ команды КВН от поездки в Крым может быть продиктован позицией вуза.

«Отказ белорусской команды КВН «Дети Тьюринга» от поездки в Крым может отражать не только их позицию, но и мнение Белорусского государственного университета. Учитывая информационный резонанс вокруг этой истории, хотелось бы, чтобы вуз высказался на эту тему, ведь в данном случае речь идёт о серьёзном политическом вопросе взаимного признания границ участниками Союзного государства.

Непризнание Крымского полуострова частью России напрямую противоречит Договору о создании Союзного государства. И вообще, для чего белорусская команда участвовала в российской Премьер-лиги КВН, если не признаёт территориальной целостности Российской Федерации?», – недоумевает Мезюхо.