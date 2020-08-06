06.08.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Белоруссия, Крым, Политика, Россия
Просмотров:

Чей Крым? Главный вуз Белоруссии приперли к стенке конкретным вопросом


Белорусскому государственному университету следует прояснить свою позицию по Крыму, в частности считает ли вуз полуостров российским.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в запросе Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» на имя ректора университета.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В запросе отмечается, что команда этого вуза «Дети Тьюринга» отказалась от поездки в Крым для участия в четвертьфинале российской Премьер-лиги КВН, заявив, что не считает полуостров частью РФ.

Кроме того, задается вопрос, разделяет ли вуз позицию команды, а также уточнить, согласовывался ли отказ ехать в Крым с университетом.

Председатель КРОО «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо не исключает, что отказ команды КВН от поездки в Крым может быть продиктован позицией вуза.


«Отказ белорусской команды КВН «Дети Тьюринга» от поездки в Крым может отражать не только их позицию, но и мнение Белорусского государственного университета. Учитывая информационный резонанс вокруг этой истории, хотелось бы, чтобы вуз высказался на эту тему, ведь в данном случае речь идёт о серьёзном политическом вопросе взаимного признания границ участниками Союзного государства.

Непризнание Крымского полуострова частью России напрямую противоречит Договору о создании Союзного государства. И вообще, для чего белорусская команда участвовала в российской Премьер-лиги КВН, если не признаёт территориальной целостности Российской Федерации?», – недоумевает Мезюхо.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть