Человек Байдена заявил, что место Коломойского – в тюрьме

16.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Старший научный сотрудник Atlantic Council Андреса Аслунд прокомментировал появление бизнесмена Игоря Коломойского на Экономическом форуме YES , заявив, что тот должен сидеть в тюрьме, а не давать интервью, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщило украинское издание «Перша шпальта».



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Как заявил Аслунд, его возмутил сам факт появления Коломойского на мероприятии. «Если Украина возвратит «Приватбанк», как того хочет этот человек — это будет полная катастрофа. Это будет крест на всем что делает правительство. Страна больше не получит никаких кредитов. И вообще я не понимаю, если Коломойский бандит, и он ограбил «Приватбанк», почему он не сидит в тюрьме? Что вообще тут происходит?, — удивлялся Аслунд.

Кроме, того эксперт считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому, «при таком положении дел не стоит встречаться с Игорем Коломойским». Единственное место, по словам Аслунда, где они могут встретиться — это суд.

Напомним, Андерс Аслунд считается одним из западных лоббистов прежнего украинского режима в Европе. Он является автором множества статей в западной прессе, в которых расхваливалдись “реформы” и “успехи” Порошенко, Яценюка и Гройсмана. Atlantic Council считается структурой, подконтрольной правому крылу Демпартии США и группе экс-вице-президента США Джо Байдена.