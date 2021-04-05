Чёрная метка: на Западе опубликовали фото учений ВСУ, как грузинской армии накануне 08.08.08

05.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Военный альянс НАТО опубликовал в своём англоязычном Twitter и Facebook сообщения на украинском языке.

Об этом в своём блоге уверенно сообщил одиозный депутат «Евросолидарности» Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В посте опубликованы фото с учений, а также написано, что Украина является «ценным партнёром».

«Знали ли вы, что Украина является первой страной-партнером, которая приняла участие в Силах реагирования НАТО? Украина является ценным партнёром Альянса как один из шести наших партнёров из расширенных возможностей, и в настоящее время в штабе LANDCOM работает один украинский офицер», – говорится в сообщении.

«Уберите от экранов кремлёвских пропагандистов! Официальный аккаунт НАТО в твиттере пишет на украинском!» – торжествовал Гончаренко.

При этом стоит отметить, что конкретно в данном случае это не совсем официальный аккаунт НАТО, это твиттер «Сухопутного командования союзников НАТО».

В свою очередь, председатель Комитета по внешней политике и международным связям Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский заявил, что особо радоваться здесь нечему.

«То, что официальные аккаунты НАТО в 2007-2008 гг. писали на грузинском, ничем армии Грузии не помогло. Особенно смешно это звучит из уст Гончаренко, который, наверное, самый быстро переобувающийся в воздухе, типа, политик», – прокомментировал «ПолитНавигатору» Бердичевский.

«Вообще в Польше, во Львове, в конце XVIII века был такой термин «трумтадрат» – так называли польских заговорщиков, которые создавали какие-то организации, ходили, прятались, одевались в украинские шаровары, пытались спровоцировать полицию. Вот, Гончаренко – это что-то типа такого человека.

И украинская армия собой представляет такой сброд – всякие бравые тиктокеры молодые, которые записывают видосики, процентов 80 – обычные селяне, которые не смогли найти работу и пошли в армию по контракту, потому что больше ничего не умеют. И десять процентов – это спецподразделения, которые более или менее подготовлены», – добавил депутат.

«По сравнению с армиями стран НАТО, ВСУ немногим отличаются по боеспособности – были примеры и британской армии, и немецкой, и французской. Поэтому, если кому-то хочется, это можно воспринимать всерьёз, но лично я это воспринимаю очень саркастически, потому что всё это очень печально: украинцы превращаются в безмозглых людей с промытыми головами. Не все – те, кто лайкает пана Гончаренко», – заключил Владислав Бердичевский.