«Чревато смертельными последствиями». НАТО боится войны с Россией

07.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Соединенные Штаты и их западные союзники не рискнут воевать с Россией из-за Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт, члена Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, отвечая на вопрос, готовы ли США военным путем поддержать Украину.

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«Нет, конечно, войсками они не готовы никого поддерживать. Воевать за Украину США никогда не будут», – сказал Мураховский в интервью «Московскому комсомольцу».

При этом он говорит, что американцы поддержат Украину политически, деньгами, инструкторами, нелетальным и летальным вооружением.

Также эксперт призывает вспомнить события 2008 года вокруг Грузии, когда звучали «многочисленные заявления США и западноевропейских государств о всемерной поддержке Грузии, её территориальной целостности и готовности вступиться за нее в случае войны с Россией».

«Ну, и какой итог такой поддержки мы сегодня видим? Сколько в том конфликте участвовало американцев? 5-й армейский корпус в Грузии высаживался? Американские стратегические бомбардировщики над Россией летали? И это при том, что состояние Вооружённых сил России в 2008 году и сейчас – это просто небо и земля», – отметил главред журнала «Арсенал Отечества».

По его мнению заявления о поддержке звучат исключительно для информационного пространства.

«И я вас уверяю: руководители западных стран, включая США, а так же Францию и Германию, с которыми наш президент недавно беседовал, прекрасно себе отдают отчет, что если они своими вооруженными силами ввяжутся в войну на Украине, то их это приведет к очень тяжким, если не смертельным последствиям», – резюмировал Мураховский.