Что происходит с рынком курортной недвижимости в Крыму

В условиях СВО и закрытого авиасообщения рынок гостиничной недвижимости в Крыму «замер», стоимость предлагаемых объектов размещения упала на 10%, однако никаких панических распродаж, как об этом трубили в украинских СМИ, – нет.

«Уровень цен в прошлом году упал на 10%. Есть покупатели, которые интересуются гостиничной недвижимостью разной стоимости. Конечно, торгуются, но продавцы все очень разные: кто-то готов пойти на уступку, потому что того требует его личная ситуация, кто-то настаивает на запрашиваемой цене. Нет ни ажиотажного предложения, ни спроса», – рассказала представитель АН Golden Group.

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Ситуацию с квартирами, которые прежде покупали с намерением сдавать в аренду, объяснила Лилия Година, риэлтор и брокер:

«Занимаюсь продажей броекрством в сфере недвижимости в течение 8 лет. За последний год не слышала, чтобы покупали недвижимость, несмотря на то, что в поселке Форос сейчас идет строительство нескольких жилых домов, а также индивидуальных, планируемых для использования в качестве мини-отелей на 8-12 номеров. Покупать недвижимость сейчас не стоит, по моему мнению, несмотря на то, что двухкомнатная квартира площадью 50 м2 за пять месяцев активной сдачи и с вычетом накладных расходов может принести чистый доход около 400 тысяч рублей. Стоимость такой квартиры в высотном доме – 6-7 миллионов рублей. Я бы сейчас не покупала квартиру в Крыму для сдачи в аренду в силу происходящих событий».

Интервьюер, пожелавший остаться неизвестным, владеет мини-отелем, расположенным на Южном берегу Крыма. Отель находится далеко от моря, поэтому в сложный для курорта 2022 год владельцы испытывали небольшие трудности с заполнением номеров, но мысли о том, чтобы продать недвижимость или кому-то передать в управление не возникало и не возникает до сих пор, невзирая на вероятные проблемы в 2023 году. Наблюдения за конкурентной средой в прошедшем сезоне показали следующее:

«В нашем кругу не было такого, чтобы люди избавлялись от недвижимости. Напротив, соседи построили еще один мини—отель, который частично заполнен даже сейчас – в межсезонье. В Севастополе знакомая, которая владела небольшим отелем в центре города, с началом СВО уехала из города, но недвижимость не стала продавать, а передала в управление. Наверное, люди рассчитывают на хорошее, а расставаться с недвижимостью не хотят, обеспечивая загрузку отелей за счет скидок».

Еще одно мнение-наблюдение от владельцев гостевого дома из Феодосии:

«Массовой продажи не наблюдаем. Активно застраивается район от Золотого пляжа до пос. Береговое (курортная зона). Из моего круга продавать и переезжать никто не собирается. Если говорить о прогнозе на сезон 2023 года, то все прекрасно понимают, что, пока аэропорт не принимает, сезона массового не будет, и поэтому владельцы гостиниц с номерным фондом более 40 думают, нужно ли открываться, запускаться, так как за открытием следуют большие накладные расходы. Избавляться от недвижимости никто не планирует. Количество строек увеличивается, и те, кто не успел достроить раньше, делают это сейчас: в строительном магазине большой спрос на товары».