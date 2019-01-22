Что ждёт Украину: В Латвии закрытие русских школ привело к массовым побоищам

22.01.2019, Москва, Максим Карпенко

В латвийском городе Лиепая – бывшей базе ВМФ СССР, где осталось множество русских, – зреет межнациональный конфликт. Там, все чаще происходят массовые драки с межнациональным окрасом, в которых участвуют местные школьники. Противоборствующие стороны разделились на два лагеря – русскоязычные и латыши.

Об этом сообщает газета «Московский комсомолец», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, на прошлой неделе полиции Лиепаи пришлось гонять по разным концам города сотни школьников, которые дрались стенка на стенку. В местных соцсетях говорят, что происходящее – прямое следствие ликвидации образования на русском языке, которая вступает в силу с сентября этого года.

«Латыши, какого возраста бы ни были, упрекают русских. Столкнулась с этим даже в университете, со стороны учителя пришел упрек, мол, почему я на перемене разговариваю на русском языке в латышском университете и вообще в Латвии. И что говорить о детях, если сами взрослые разжигают этот конфликт», – цитирует газета одну из участниц местных форумов.

Ситуация с переводом обучения полностью на латышский язык грозит закончиться для русскоязычных школьников провалом – они не смогут быстро перестроиться и станут неконкурентными перед своими латышским сверстниками.

«Русскоязычные дети из билингвистических школ, где часть предметов преподается на латышском, показывают худшие знания в латышском и английском языках, чем школьники-латыши, но обгоняют их по знаниям в технических предметах – математике, физике, химии. Что пока дает им возможность поступать на бесплатное обучение в высшие учебные заведения. Но когда преподавание и этих предметов переведут на латышский язык, для них останется доступным только коммерческое высшее образование. И то вряд ли. Поскольку уровень их знаний может сильно упасть», – добавляет издание.

Ранее МИД РФ осудил Сейм Латвии, который 23 марта в окончательном третьем чтении утвердил поправки к закону «Об образовании», предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения (латышский).

«ПолитНавигатор» также сообщал, что несколько десятков молодых людей из Латвии провели пикет против запрета образования на русском языке у здания Европарламента а Страсбурге.

Как известно, Украина также приняла новый закон «Об образовании», направленный на закрытие русских и венгерских учебных учреждений.