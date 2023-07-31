Чтобы выбить всю советскую технику ВСУ нужно еще постараться – эксперт

Анатолий Лапин.  
31.07.2023 10:19
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Говорить о том, что российская армия выбила все оружие ВСУ, произведенное когда-то в СССР, неправильно.

Об этом в интервью политологу Виталию Колпашникову заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Говорить о том, что российская армия выбила все оружие ВСУ, произведенное когда-то в СССР,...

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По словам Баранца, при этом, почти половина поставленной Западом бронетехники была уничтожена или повреждена.

«Сколько мы чего наколотили до окончания первой фазы так называемого контрнаступления? Западные вооружения, имеется в виду только западные – 25%, четверть. Внимание: еще 20% мы повредили. Я имею в виду западное, которое они сейчас пытаются вытащить с поля боя. Эта техника не взорвалась, башню не оторвало, ее можно еще ремонтировать. Таким образом, мы можем сегодня говорить о том, что 25% выведены из строя и 20 повреждено», – сказал эксперт.

«Ну а теперь к советскому. Меня иногда заводит, когда некоторые мои коллеги, эксперты, аналитики так легковесно говорят, что у Украины не осталось своего оружия. Уважаемые, положа руку на печень, хочу сказать – для того, чтобы полностью разбить советское оружие украинской армии, нам надо еще сильно постараться. Если кто-то скажет: «Баранец, ну хоть 60% старого советского, которое стоит на вооружении?». Я скажу – да, вы близки к истине», – заявил Баранец.

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