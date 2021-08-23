Чубаров вошёл во вкус и собрался обложить Россию репарациями

23.08.2021 20:34 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Россия должна будет выплатить Украине репарации за то, что нанесла ей убытки в Крыму.

Об этом, выступая на созданной Киевом «Крымской платформе» заявил главарь запрещенного в России «меджлиса» Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Чубарова, прежде всего, стоит заплатить осужденным по тяжким статьям экстремистам и их семьям.

«Много экспертов, я думаю, эти наработки только начинаются, считают, что на Российскую Федерацию должны быть наложены репарации за все те нанесенные убытки и другие потери, понесенные Украиной, как государством в целом, Автономной республикой Крым и городом Севастополь как территориями, и главное, украинскими гражданами. Особенно в тех семьях, где есть пострадавшие, убитые и политзаключенные. Вот – то направление, по нашему мнению, одно из действий, которые мы должны были бы исследовать в границах «Крымской платформы», нарабатывать законопроекты, другие нормативные акты и реализовывать их, не ожидая момента самой деоккупации», – разошелся Чубаров.