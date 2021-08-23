Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
23.08.2021 20:34 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Севастополь, Украина, экстремизм
Просмотров:

Чубаров вошёл во вкус и собрался обложить Россию репарациями

Новости УкраиныРоссия должна будет выплатить Украине репарации за то, что нанесла ей убытки в Крыму....

Россия должна будет выплатить Украине репарации за то, что нанесла ей убытки в Крыму.

Об этом, выступая на созданной Киевом «Крымской платформе» заявил главарь запрещенного в России «меджлиса» Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По мнению Чубарова, прежде всего, стоит заплатить осужденным по тяжким статьям экстремистам и их семьям.

«Много экспертов, я думаю, эти наработки только начинаются, считают, что на Российскую Федерацию должны быть наложены репарации за все те нанесенные убытки и другие потери, понесенные Украиной, как государством в целом, Автономной республикой Крым и городом Севастополь как территориями, и главное, украинскими гражданами.

Особенно в тех семьях, где есть пострадавшие, убитые и политзаключенные. Вот – то направление, по нашему мнению, одно из действий, которые мы должны были бы исследовать в границах «Крымской платформы», нарабатывать законопроекты, другие нормативные акты и реализовывать их, не ожидая момента самой деоккупации», – разошелся Чубаров.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть