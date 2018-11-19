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19.11.2018, Москва, Максим Карпенко
 
Москва, Общество, Происшествия, Россия
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Цирк в московском метро

Москвичей удивила молодая «дрессировщица», разгуливавшая по метро российской столицы с ручной лисой, которая сидела на плече у девушки.

Видеозапись необычной прогулки в своем блоге опубликовала пользователь Татьяна Тихонова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ничего необычного, просто девушка едет в московском метро с лисой на плече. Почему бы и нет», – иронизирует автор.

В комментарии под видео пользователи по-разному оценили такой выход лесного зверя «в свет».

«Красивая лисичка», – пишет Ольга Яковлева.

«Это недопустимо! Тем более так», – перечит ей Михаил Сиваков.

Другие не удивлены происходящим.

«Подумаешь! У нас в районе девушка не просто с лисой, а с песцом на руках ходила. Несколько раз видела, как хорьков на шлейке выгуливали», – добавляет Наталия Гладковская.

Напомним ранее жителей Киева поразила женщина, выгуливающая огромную вьетнамскую свинью на поводке, будто домашнего пса.

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