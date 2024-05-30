«Дали бы в прошлом году F-16, не знали бы слова КАБ» – плач украинского авиаэксперта

Вадим Москаленко.  
30.05.2024 14:58
  (Мск) , Киев
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Авиация, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Швеция


Без самолётов F-16 Украине практически невозможно противодействовать российским КАБам, какими бы средствами обнаружения ни снабжали Киев западные страны. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский авиационный эксперт Константин Криволап, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он прокомментировал предоставление Украине Швецией 16-го пакета военной помощи, включающего в себя самолет радиолокационной разведки и управления ASC 890.

Без самолётов F-16 Украине практически невозможно противодействовать российским КАБам, какими бы средствами обнаружения ни...

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«Момент взлёта [российских] самолётов будет нам известен. Он и сейчас известен, просто это станет уже нашей системой, она уже не будет связано с необходимостью координировать с партнёрами, полёты будут увеличиваться и всё остальное. Но мы не получим эти самолёты завтра, там подготовка экипажа (2 пилота и 4 оператора) от полугода до года. Может быть такая ситуация, что будут летать и сами шведы, будут обучать наших ребят. Потому что если они такие отважные викинги, и у нас флаги одного цвета, то может быть и такое», – сказал Криволап.

«Существенно мы разницы не увидим, её увидят пилоты, ПВО, её увидят на фронте. А в целом, сейчас мы видим, взлетели [Су-] 34 и 35, пошли они бомбить, нам нечем сбивать – ни средствами ПВО, ни авиационными средствами. Мы ничего не можем противопоставить. Представьте себе на минуту, что в прошлом году у нас были бы F-16, мы бы не знали вообще, что такое слово КАБ», – добавил эксперт.

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