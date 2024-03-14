Данилов обозвал «пациентами дурдома» жителей Крыма и новых регионов РФ

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Киев спокойно относится к тому, что на потерянных Украиной территориях будут проходить выборы президента РФ, и проводит в отношении этого «определённые мероприятия».

Об этом на пресс-конференции во Львове заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, мы ничего признавать не собираемся, потому что это страна-террорист. Другое дело, что это должны делать все страны мира цивилизованные – вот здесь есть большой вопрос», – сетовал секретарь СНБО.

Что касается новых регионов РФ, то здесь он начал утверждать, что будут голосовать «люди с украинским гражданством».

«То, что касается того фарса, который они собираются сделать на временно оккупированных территориях, мы довольно спокойно относимся к этому процессу. Мы, конечно, по возможности делаем определённые мероприятия. Мы ничего признавать не собираемся, мы не знаем, что там они себе придумали, каким образом человек, который имеет паспорт гражданина Украины, принимает участие в выборах этого сумасшедшего. Иначе, как в дурдоме главного врача выбирают пациенты, я назвать это не могу. Так получается», – злился Данилов.