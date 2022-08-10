Декларации о «мировом голоде без украинского зерна» – оказались пшиком

10.08.2022  20:21 (Мск), Минск
Владимир Гладков.  
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Дзен, Зерно, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Разблокировка портов показала: враньё о том, что мир погибнет без украинского зерна – очередная инсценировка Запада и киевского режима.

Об этом в эфире телеканала «Белта» заявила киевский адвокат и общественник Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Разблокировка портов показала: враньё о том, что мир погибнет без украинского зерна – очередная...

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«Сколько было шума с этим зерном, сколько было паники, сколько истерик. Прямо мир погибнет без украинского зерна. Что все просто умрут от голода.

И что же мы видим? Первый корабль с зерном стоит, болтается на рейде, потому что от него отказались покупатели. И теперь ищут спешно новых покупателей.

Так может, дело было не в голоде? «Нет ли какого секрета у Красной армии» (киевского режима – ред.)? Самое забавное, что коррупционеры зелебобусы исключительно через своих зернотрейдеров грабят всех остальных, кто не имеет доступа к этому каналу продажи, зарабатывают огромные деньги на скупке этого всего зерна, которое люди хотят продать, и никаких других способов не имеют», – сказала Монтян.

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