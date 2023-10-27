День сурка или новая Болотная – Явлинского вызвали из чулана в Кремль

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Президент РФ Владимир Путин встретился на этой неделе с основателем либеральной партии «Яблоко» Григорием Явлинским.

Входящего в Кремль оппозиционера случайно заметил корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников и написал об этом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать факт встречи. Зато партия «Яблоко» его подтвердила.

Как говорится в официальном сообщении пресс-службы, Явлинский обсуждал с Путиным необходимость соглашения о прекращении огня в СВО и перспективные проблемы российской экономики в условиях фрагментации мировой экономической системы.

Многие вспомнили, что Явлинский еще в 2018 году выражал готовность сменить тогдашнего помощника президента Владислава Суркова на посту представителя РФ по вопросам урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины в переговорах с США.

«Не очень верится в Явлинского-переговорщика с Украиной, да ещё и в рамках кампании-2024. Прежде всего потому, что Явлинский ну никак не стыкуется с Медведчуком, на которого с упорством, достойным лучшего применения, продолжает ставить Путин. И если уж речь зашла о кандидате-интерфейсе для заморозки Украинского конфликта, то тут – куда более полезна будет Наталья Поклонская», – прокомментировал факт встречи в своем тг-канале Максим Жаров.

Известный православный эксперт Кирилл Фролов считает, что Явлинского нужно не привлекать к переговорам по Украине, а судить за отрицание территориальной целостности России.

«Он не то, что СВО, он Крым не признает. “Яблоко” – это враги Русской Церкви. Мы как сторонники и опора Владимира Путина считаем, что если его встреча с Явлинским была, то она является ударом по авторитету и доверию Главе Российского государства. Такие ошибки можно исправить приказом об освобождении Одессы и Киева», – возмущается Фролов.

Однако остальные эксперты считают, что на встрече обсуждалась перспектива выдвижения Явлинского в кандидаты на предстоящих президентских выборах. Часть либералов восприняла эту новость позитивно.

«Кандидата, которого не хочет власть, на этих выборах не будет. Если это будет не обязательно единый и пользующийся авторитетом у всех структур оппозиции, что абсолютно невозможно, кандидат, но который будет способен декларировать и отстаивать позицию, которую мы с вами готовы разделять, ну и замечательно. Понятно, что его результат не может быть высоким в нынешних условиях, но важна демонстрация островка нормальности в этом море безумия», – заявил в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь» политолог-иноагент Николай Петров.

Но большинство оценивает перспективы Явлинского на выборах крайне скептически.

«Явлинский в качестве лидера либерального меньшинства не создаёт никакой опасности для основного кандидата. На мой взгляд, сам по себе он – достаточно слабый кандидат, потому что большая часть людей, настроенных к власти критически – молодые, для них он какой-то старый дедушка недалёкого прошлого, не представляющий какой-то ценности. Понятно, что либеральный кандидат будет, но голосовать за него никто не будет», – написал телеведущий иноагентского «Дождя» Дмитрий Еловский.

«Раз в пять лет Григорий Алексеевич выходит из своих покоев, чтобы выдвинуться в президенты. Этот ритуал знаменует начало нового политического цикла. Почти как весенний выход сурка из норы», – иронизирует московский политик Никита Ляховецкий.

Лидер Левого фронта Сергей Удальцов уверен, что Явлинского не допустят к выборам из-за его антивоенной позиции.

«Думаю, все разговоры про какого-то кандидата в президенты, который будет на выборах-2024 работать с антивоенной повесткой, ведутся для отвлечения внимания. Для либеральной аудитории у Кремля припасен кандидат от Новых Людей, а проводить рискованные эксперименты и заигрывать с нетвойнистами никто не будет. Для властей проще, чтобы они вообще не пошли на выборы», – написал Удальцов.

С ним не согласен полулиберальный политолог Сергей Старовойтов. Он считает, что Явлинский нужен на либеральном электоральном поле, где уже заявился как кандидат Борис Надеждин.

«Если допустить, что социологи не ошибаются, и желающих завершения СВО в нашем обществе действительно от 20 до 35 процентов, то логично, что за них развернется борьба и на президентских выборах. Значит, штабу основного кандидата нужно раздробить этот антивоенный электорат между несколькими кандидатами, чтобы какой-нибудь условный Явлинский или Надеждин сдуру не собрал процентов хотя бы пять, что родит нового политического лидера на пустом месте», – пишет Старовойтов.

Сам Явлинский вел себя последние месяцы, как старая кокетка. Он требовал, чтобы сторонники заранее собрали в его поддержку 10 млн подписей, и тогда он, может быть, и выдвинется. Реальная поддержка любого либерального кандидата оценивается в 1-2 млн человек, так что требования были явно невыполнимыми.

Между тем лидер «Яблока» Николай Рыбаков публично предложил выдвинуть Явлинского, отметив при этом, что «в партии есть мнения – за участие и против».

Одновременно «Яблоко» пригласило всех своих сторонников в Москве и Псковской области стать членами участковых избирательных комиссий, заполнив для этого анкеты на сайте.

Когда Явлинского спросили на ютуб-канале «Живой гвоздь», каком политический смысл этой кампании, если он не пойдет на выборы, он ответил одним словом: Болотная. Политик заявил, что в 2011 году именно сторонники его партии, прошедшие через избиркомы, составили костях тогдашних массовых протестов.

«Болотная началась вот с этого… После выборов в марте все изменится. Я говорю о времени- март», – нагоняет туману Явлинский.