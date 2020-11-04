Деньги от «Большой стройки» Зеленского идут в ДНР и ЛНР – общественник

04.11.2020, Киев, Игорь Петров

Тот самый битум, который используется для ремонта и строительства дорог в ходе программы Зеленского «Большая стройка», поставляется в основном из России, а деньги, которые Украина платит за него из своего бюджета, идут на «финансирование боевиков».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил председатель всеукраинской ОО «Международный Антикриминальный Альянс» Богдан Воронцов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До недавнего времени Россия в принципе не могла поставлять битум в Украину, потому что они сами ввели запрет на поставки битума и нефтепродуктов в Украину. Но почему-то именно сейчас, во время «Большого строительства», когда Россия понимает, что Украине потребуются сотни тысяч тонн битума, Россия с 8 октября разрешает поставки битума в Украину. Битум – основной продукт для строительства дорог», – пояснил активист.

Он отметил, что, по подсчетам экспертов, Украине на масштабный проект президента Зеленского «Большая стройка» нужно около 900 000 тонн битума. Украина сегодня производит около 300 000 тонн, то есть, 600 000 тонн нужно будет экспортировать.

“Еще несколько лет назад Украина могла произвести только 10% битума для собственных нужд, остальные 90% – это был импорт, отметил он. С каждым годом Украина наращивала свои мощности по производству битума. В позапрошлом году Украина производила 20%, а в прошлом – 30% битума для собственных нужд”.

Российский битум завозился в страну даже после запрета поставок – через Белоруссию.

«В прошлом году мы завозили 70% битума для ремонта и строительства дорог именно из Белоруссии», – отметил эксперт. Он утверждает, что поставки битума из Белоруссии «имеют российские корни».

«Именно из России идут поставки в Беларусь, а Беларусь уже нам поставляет битум. Именно Россия хочет посадить нас на битумный «крючок». Именно из российского бюджета будут финансироваться боевики на Донбассе, на неподконтрольных территориях ЛНР и ДНР», – негодует русофоб.

Он сообщил, что его организация уже направила несколько обращений в Таможенную службу Украины, СБУ и МВД, но не получила ответов, и намерена обратиться непосредственно к президенту.

Кроме того, она обратиться в правоохранительные органы, чтобы они проверили факт возможной «контрабанды» и финансирования войны компаниями, которые, несмотря на санкции против «страны-агрессора», вели торгово-экономические отношения с Россией и привозили битум на Украину.