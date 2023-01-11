Депутат сокрушается: Севастополь так и не смог стать патриотической столицей России

Севастополь упустил время энтузиазма на волне патриотического подъема, когда в пример всей России можно было снести незаконные украинские постройки и быстро, без проволочек и коррупционных скандалов, привести в порядок памятники, запущенные во время украинской оккупации.

Так считает депутат Законодательного собрания Севастополя Вячеслав Горелов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В эфире «Первого Севастопольского» Горелов заявил, что момент патриотического подъема 2014 года упущен.

«Мне кажется, я говорю об этом с большой болью, мы потеряли очень важный момент в нашей истории, и, как мне кажется, потеряли навсегда. Вот мы говорили о том, что Севастополь должен стать или является патриотической столицей России. Можно тогда понять, почему в этой столице четыре года ремонтируют Исторический бульвар? Почему только на девятом году нашего пребывания в составе Российской Федерации занялись главным символом города-героя Севастополя, монументом «Штык и парус»? Но при этом, в патриотической столице России, мы не можем снести пятиэтажный шалман, который загораживает вид на бухту с обзорной площадки монумента и находится в охранной зоне нашего символа? Мне очень больно об этом говорить. Но мне кажется, наша страна прошла очень важный момент развития в 2014 году, когда был гигантский патриотический подъем, не только в Севастополе, в Крыму, он был во всей стране. Объявляя Севастополь патриотической столицей, этот момент упустили. Можно ли как-то к нему вернуться? К сожалению, думаю, что нет. Думаю, что теперь можно только скрупулёзно, годами взращивать Севастополь, как эту самую столицу, возрождая памятники, принимая экскурсионные группы, чтобы они впитывали ту историю, олицетворением которой является Севастополь», – считает Горелов.

По его мнению, старт Русской весны в Севастополе положил начало событиям в мировом масштабе на ближайшие годы.

«23 февраля 2014 года митинг Народной воли в Севастополе стал источником тех тектонических сдвигов, которые сейчас происходят во всем мире. Возвращение Севастополя и Крыма в состав Российской Федерации, Донбасс, который посмотрел, как это все произошло в Севастополе и в Крыму, но был заморожен на 8 лет. И спустя 8 лет в ночь на 24 февраля начинается специальная военная операция, события на Украине. По большому счету, начались гигантские тектонические сдвиги во всем мире, которые ещё через 6 – 8 лет не завершаться, – пояснил Горелов. – Это неизбежное следствие от падения американской империи. Кровь ещё прольётся, что-нибудь хлынет в Африке, на Балканах, на Тайване. И через 6 – 8 лет где-нибудь у нас в Ливадии три человека – представителя России, США и Китая за 2 дня нарисуют новую карту мира. Впереди гигантские тяжёлые события, частью которых являются события на Украине, но их источником стало 23 февраля на Нахимовской площади в Севастополе».