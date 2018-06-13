13.06.2018, Москва, Елена Острякова

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Депутаты Госдумы: Для граждан Украины должны быть изменены миграционные законы

Россия не должна принимать законы в интересах трудовых мигрантов из всех стран, кроме Украины. Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявили депутаты Госдумы РФ.

«Можно и нужно рассматривать ведомственные решения о продлении сроков пребывания гражданам Украины, которые не могут или не хотят жить и работать на территории сегодняшней Украины. Конечно, в отношении наших соотечественников должны приниматься решения, которые предоставят им льготные возможности. Может, вообще изменить для них миграционное законодательство», – сказал депутат из фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов.

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Его поддержал коллега из КПРФ Валерий Рашкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Отдельный вопрос – граждане, которые приезжают к нам и просят защиты с таких территорий как Украина. Там самый настоящий фашистский режим, там людей убивают и насилуют. Колоссальная необеспеченность рабочими местами. По ним отдельное решение надо принимать. Потому что выдворять их отсюда – обрекать на смерть. Это не только Донбасс, но и Одесса, Львов, Киев. Я знаю граждан, которых вынудили выехать оттуда», – сказал Рашкин.