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Уже скоро российская армия пересечет административную границу между ДНР и подконтрольной киевскому режиму Днепропетровской областью.

Сейчас, по данным объективного контроля, до Днепропетровщины осталось пройти менее двух километров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До перемирия наши бойцы продолжали наступление в сторону Днепропетровской границы, до которой осталось на данный момент 1,8 км. Установлен контроль над большей частью села Троицкое. Наши штурмовики зашли в Орехово и закрепились на восточной улице», – сообщает осинтер Анатолий Радов, который получает информацию от подразделений, находящихся на линии боевого соприкосновения.

Отметим, что Орехово – это последнее село на пути к Днепропетровской области.

Боец ВСУ с позывным «Мучной» тоже пишет, что русские все ближе к Днепропетровской области. Он признает, что большая часть села Троицкого перешла под контроль ВС РФ.

«Наши бойцы пытаются затормозить продвижение, не помогают даже дроны, личного состава противника очень много, они пробуют прятаться, находить какие-то укрытия, сидят к тишине и начинают движение. Завязывается после боя часа на 2, затем работает арта и вылет авиации, которая работает на пересечении из Днепропетровской обл. Штурмы усилились, нам надо по любому держаться имеющимися силами. По крайней мере, должны выдержать, иначе откроется для нас новый фронт», – написал ВСУшник на исходе вчерашнего дня.

Таким образом, с высокой степенью вероятности после окончания перемирия ВС РФ продолжат продвижение и зайдут в еще одну область Украины.