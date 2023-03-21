Добровольческий батальон «Москва» лишён выплат

«Своевременная невыплата зарплаты работнику – грех, вопиющий об отмщении к Небу»

Св. митрополит Филарет (Дроздов)

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Итак, снова о выплатах тем, кто считает, что если Родина в опасности, то нужно ей помочь. Есть такие, не часто встречающиеся сейчас люди – добровольцы. О них пишут гораздо реже, чем о «верхнеларском батальоне» – известные политики всё думают – какие бы ещё пряники придумать, чтобы «испугавшиеся патриоты» соизволили вернуться домой. Нет, что вы, никто не говорит, что они должны взять в руки автоматы, и как настоящие мужики встать в строй подразделений Вооруженных Сил России.

Нет, речь не о них, а о тех, кто решил добровольно отправиться в зону боевых действий. Откуда можно и не вернуться.

Красивую историю рассказали в СМИ о том, что всем все положенные выплаты произвели. Ну, почти всем. Оказывается, самыми наказанными стали именно добровольцы.

Когда появилась такая возможность – идти в подразделение, где будут твои единомышленники, друзья-товарищи, с которыми ты знаком не один год, многие обрадовались. Были и те, кому повестки не приходили, были и те, кто ждал повестку, но узнав, что появилась такая возможность – ушел именно в такое подразделение. Были и те, кто получил повестку, и попросился направить его в это подразделение.

Мы говорим не о каком-то гипотетическом подразделении, а о совершенно конкретном. Это уже целый батальон. Состоящий в большинстве своем из москвичей (кто там говорил, что москвичи поражены либеральной заразой и все свалили за границу?), но есть и парни из других регионов со всей России. Большинство из них – бывшие участники футбольных фанатских группировок.

Почти все – с московской пропиской. По каким-то причинам (нужно спросить у чиновников) – умышленно ли с дальним прицелом или по традиционному разгильдяйству (что скорей всего), в октябре месяце были отправлены для прохождения военно-врачебной комиссии и заключения контракта с ВС РФ (для службы в батальоне «Москва») в Королевский военный комиссариат. Нет, не в мушкетеры короля, а в ВК г.Королёва.

Странным образом, добровольцев агитировали подписать контракт на 3, 6, 10 месяцев – «ну, какая разница, потом переподпишете» (сами бойцы говорят, – мы идем до Победы). И это уже не выглядит халатностью. На тех, кто подписывает контракт менее чем на 12 месяцев, не распространяются обещанные «путинские» выплаты в 195 тыс. рублей. Это выяснилось потом. Когда выяснилось – контракты переподписали.

После подписания необходимых заявлений для прохождения будущей службы, бойцы были направлены в часть в октябре месяце, где с ними были заключены контракты.

Основа батальона «Москва», о котором идет речь – это первые 50 человек из Москвы, которые стояли у истоков его формирования, оказались между двух огней, или, что точнее, между двух забивших на них болт эгоистов, стремящихся сэкономить(?) Родине(?) средства, обещанные в качестве региональных выплат. Те, кто ушел служить в этот батальон – в большинстве своём имели нормальную работу, обеспечивали свои семьи. Это взрослые люди, у большинства есть дети. Они не за деньгами ушли. Но уж точно не рассчитывали, что из-за их душевного порыва, связанного с риском для жизни, будут страдать их жены и дети дома. Перейти на з/п – в 29-35 тыс. в месяц в Москве для многих семей остаётся ребусом, который они решают каждый месяц.

Уже несколько месяцев москвичи батальона «Москва» не получают, ни «собянинские» (так, как они москвичи) 50 тыс. ежемесячно, ни губернские 200 тыс. единовременно (т.к. оформление на военную службу проходили в ВК г. Королева).

Хотя, есть единичные случаи – пара человек из Москвы, которые через прокуратуру и связи смогли получить «собянинский» полтинник. Но потом, эту лавочку прикрыли.

Более 5 месяцев бойцов кормили завтраками. Каждый месяц обещая, что проблему скоро решат. Но уже никто не верит.

Мы знаем, что Первому зампреду Совета Федерации и Секретарю Генерального совета партии «Единая Россия» Андрею Анатольевичу Турчаку удалось решить проблему невыплат для подразделений, где с такой проблемой столкнулись. Вероятно, ему спели песню (кто?), что больше таких проблем нет.

Просим обратить внимание: те, кто является основой батальона, носящим имя «Москва», те, кто были первыми добровольцами и стали примером для других патриотов, по каким-то причинам до сих пор со своими семьями ущемлены в своих правах. Более того, есть уже и пополнение, которое также не получает положенных выплат. Неужели только вмешательство Президента может исправить ситуацию?