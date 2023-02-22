Доходы получающих более 50 млн рублей в год предложено направить в фонд поддержки армии

Елена Острякова.  
22.02.2023 15:34
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия


Фонд помощи семьям военнослужащих, о создании которого объявил вчера президент РФ Владимир Путин, может быть пополнен за счет налога на повышенные доходы.

Об этом сегодня журналистам в Госдуме РФ заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Фонд помощи семьям военнослужащих, о создании которого объявил вчера президент РФ Владимир Путин, может...

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«Мы предлагаем механизм, у нас такой законопроект подготовлен. Что если те, кто получает более 50 млн рублей, заплатят 18%. Эти деньги надо направлять в тот фонд поддержки семей наших военнослужащих, о котором вчера сказал президент. Я думаю, что это будет абсолютно правильно», – сказал Миронов.

Вчера, оглашая послание к Федеральному собранию, Путин предложил создать специальный фонд для адресной помощи семьям участников войны. По его задумке, фонд будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, в повышении квалификации, в получении новой профессии. Отдельная важнейшая задача фонда – организация высокотехнологичного протезирования для всех, кто в этом нуждается.

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