“Домой, в Россию!”: Порошенко выгоняет каноническую Церковь из Украины

07.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Петр Порошенко заявил, что Русской Церкви “нечего делать” на Украине и призвал ее представителей возвращаться обратно в Россию, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом он заявил 7 ноября на международной конференции «Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед», сообщает пресс-служба Порошенко.

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По словам Порошенко, после проведения Собора и избрания предстоятеля автокефальной Украинской православной церкви, украинская церковь получит настоящую независимость.

«Украина и я четко разделяем принцип не вмешательства государства в церковную деятельность, особенно иностранного государства», — сказал он.

Порошенко процитировал президента России Владимира Путина и заявил, что, по словам Путина, РФ держится на двух столпах — Русской православной Церкви и ядерном оружии.

Президент Украины считает “ненормальным” тот факт, что в РФ собирали Совет безопасности России во главе с Путиным, чтобы обсудить, как защитить каноническую Церковь на Украине.

«Дорогие мои, вам здесь нечего делать. Нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим вооруженным силам, нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию», — резюмировал Порошенко.

Также Порошенко сравнил появление в Украине независимой церкви с провозглашением 27 лет назад Независимости страны.