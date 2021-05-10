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10.05.2021, Донцк, Сергей Вредников
 
Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина
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Донбасс покажет путь всему постсоветскому пространству – Муратов

Новости УкраиныНа референдуме в 2014 году жители Донбасса голосовали даже не за независимые республики, а...

На референдуме в 2014 году жители Донбасса голосовали даже не за независимые республики, а за возвращение в состав России.

Об этом в рамках онлайн-марафона, посвященного Дню Республики в ДНР, заявил руководитель центрального исполкома ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В преддверии очередной годовщины провозглашения республики мы прекрасно понимаем, что в 2014 году люди голосовали на референдуме не за республику, а за Россию. И, конечно, мы ожидали, что этот путь будет гораздо короче – как крымский сценарий.

Но мы уверены, что мы достроим эту мостовую в РФ, Донбасс станет частью России, Донбасс своим примером будет показывать не только Украине, но и всему постсоветскому пространству, куда необходимо интегрироваться, куда идти, и где счастливое светлое будущее для детей, внуков и наших будущих поколений», – заключил Муратов.

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