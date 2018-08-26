26.08.2018, Донецк, Владимир Гладков
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Донбасс, Транспорт, Украина

Донецк готовится ко Дню города – на улицах появились ретро-трамваи и эксклюзивные автомобили



В столице ДНР стартовала подготовка к празднованию Дня города, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По случаю праздника администрация Донецка совместно с коммунальным предприятием «Донэлектроавтотранс» устроила дончанам сюрприз – выпустила на улицы ретро-трамваи, курсирующие по главному маршруту №1.

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Также на центральной площади им. Ленина открылась выставка «Авто экзотика 2018», где можно увидеть, как отреставрированные легенды советского автопрома, так и элитные спорткары.



Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том в столице ДНР презентовали первый трамвай собственного производства, что, по словам депутата НС ДНР Мирослава Руденко, стало первым шагом к возрождению машиностроения в Республике.

Также в Донецке прошла выставка-ярмарка «Потенциал ДНР – 2018», где были представлены образцы продукции промышленности, которую Республика продолжает возрождать, несмотря на блокаду и войну.

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