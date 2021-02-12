Донецк открывает «страну огня»

12.02.2021, Донецк, Валерий Громов

«Открытие страны огня» – такую книгу планируют издать в Донецке в серии «Библиотека Донбасса».

Об этом рассказал донецкий писатель, автор книги «Донбасс для «чайников», член Союза писателей России Олег Измайлов, придумавший эту серию три года назад.

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«Это все придумалось как-то само собой после выхода «Донбасса для «чайников», который и сам был задуман как книжка, из которой любой россиянин (да и донбассовец, чего уж там) может быстро и много узнать о нашем крае, – говорит писатель. – Идея серии в том, чтобы возвращать из небытия интересные книжки о Донбассе или написанные донбасскими авторами. Первой стала культовая в Донецке «Старая Юзовка» Ильи Гонимова (1937), переизданную в 2018 году с предисловием нашего известного земляка Владимира Корнилова.

Второй книгой серии стал детектив донецкого писателя и журналиста Евгений Ясенова, выходивший два десятка лет назад крохотным тиражом. Это своего рода энциклопедия донецкой жизни начала 90-х. В планах у нас уникальная книга 1951 года издания «Открыватели недр Донбасса» Георгия Марягина. Но до нее мы решили дать возможность всем русским читателям «открыть страну огня».

Это очень интересная книга, впервые увидевшая свет в 1967 году. Она пару раз переиздавалась в 70-80-х годах. В ней собраны рассказы и очерки о Донбассе конца позапрошлого – начала прошлого века. Чехов, Куприн, Серафимович, Каронин-Петропавловский, Свирский, Рубакин – вот круг авторов этого сборника.

Но сегодня этого мало. Авторы идеи решили при переиздании «Открытии страны огня» совместить две задачи – дать старых авторов, добавив новых. Причем, если в советском издании были представлены только дореволюционные писатели, то в новом будут и советские, и эмигрантские.

Книгу (как и все другие из этой серии) «Открытие страны огня» планируется издавать исключительно на средства, собранные под проект – другого финансирования у инициаторов идеи просто нет в условиях военного Донецка. Сбор уже начался. Желающие помочь проекту и тем самым приобрести и саму книгу, могут перечислить любую сумму на карту Сбербанка: 4276380029898017.

Отчеты о сборе и использовании средств будут публиковаться на странице Олег Измайлова в фейсбуке и на странице донецкого издательства «EDIT», взявшегося осуществить издание.