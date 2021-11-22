Донецкий экономист: Донбасс победил майданную «революцию гидности» – несмотря на войну

Новости Украины

Официальный праздник – «День гидности и свободы», который Украина, так и не ставшая Европой, отметила восьмой раз, показал, что под внешним управлением Запада эта страна обречена на раздор, беспредел, безнаказанность «титушек», экономический крах и полную «негиднисть».

Украина постмайданного образца – это яркий пример для других постсоветских республик, попавших в западные сети, – как не надо делать. Ведь пирожки, получаемые на майданах из рук западных кураторов, – это сыр в мышеловке, за который каждая страна, чей народ вкусил сие «угощение», заплатит сверхвысокую цену.

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Об этом в своей колонке для «ПолитНавигатора» пишет экономист Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика».

Если вкратце подвести черту под восемью годами украинской «гидности», то увидим стремительное превращение «незалежной» в колонию Запада, реабилитацию фашистов, насильственную украинизацию, ликвидацию промышленности, бесовство в виде ЛГБТ и разрушение традиционной церкви.

«Праздничные» гидностные мероприятия завершились столкновением проплаченной оппозиционерами толпы с полицией. Митингующие не требовали от Зе сворчивания тотальной политики геноцида, они настаивали на отставке президентского «кореша» Ермака, и отвели соответствующий срок – до 1 декабря.

Естественно, отодвигать от украинской кормушки своего приспешника преЗЕдент не будет. А это значит, что Порошенко, Аваков и прочие лица, желающие дорваться до власти в «незалежной», спровоцируют очередные заварушки, на которые будут деньгами заманивать нищих украинцев и безбашенных националистов.

И Зе-власть, и так называемая порошенковско-аваковская оппозиция манипулируют общественным мнением, используют простых людей в качестве инструментария свержения с украинского престола конкурентов. Даже если оппоненты Зе из «бывших» устроят на Украине новый майдан (что, конечно, маловероятно, если учесть, что МВД – полностью контролируемая Зеленским структура), интересы населения будут опять попраны. Хоть какое-то минимальное развитие Украины – окончательно прекратилось с началом революции «гидности».

Майдановская оппозиция продолжает формировать из Зеленского образ предателя. Безусловно, Зе – предатель. Но на данный момент все украинские чиновники (в том числе, бывшие) – это предатели. Для них Украина была и есть разменной монетой для личного обогащения. Только интеграция в Россию является единственным возможным спасением недоевропейской страны.

И здесь уместно привести пример Народных Республик Донбасса, которые до не давнего времени порошенковско-зеленская свора приводила украинцам как антипример победы Русского мира. Ни война, ни непризнанность, ни мировой экономический кризис не помешали интеграции Донбасса в РФ. Напротив, в Республиках начинается экономический рост и де-факто происходит слияние экономик ЛДНР с российской.

Это подтверждает Указ Путина, признающий сертификаты соответствия товаров, выданных в ЛДНР, на территории России. В Донецкой Народной Республике запускается производство, с 2022 года начинают работать Программы социально-экономического развития Донбасса, продолжается выдача российских паспортов. Несмотря на продолжающуюся войну, которую против нас ведут украинские вассалы Запада, можно смело говорить, что Донбасс победил негидний майдан.

Можно вспомнить хотя бы одно из майдановский «обицянок» людям – это снижение тарифов ЖКХ. После свержения Януковича, выполнять свои «обицянки» не стал Порошенко, а затем его преемник Зеленский. Напротив, тарифы на Украине увеличились более, чем на 100%, и тема тарифного геноцида имеет весьма интересное продолжение. На Украине с 2022 года грядёт очередное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. До 45% подорожает электроэнергия (для бытовых потребителей) и до 70% (для бизнеса); до 70% подскочит в цене тепло- и горячее водоснабжение; до 30% – стоки и холодная вода; до 60% увеличится ценник за распределение и доставку газа.

Более того, согласно требованию МВФ, с которым «незалежная» недавно подписала меморандум, Зе-власти нужно отказаться от ограничений цен на «голубое топливо», тепло и горячую воду. А это спровоцирует рост тарифов ещё порядка на 200%.

Кроме того, согласно меморандуму, 50% газа «Укргаздобычи» должно продаваться не «Нафтогазу», а через биржу по рыночной цене, а с 2024 года весь газ – через биржу. С учётом энергетического и экономического кризиса в «незалежной» – «голубого топлива» может не хватить уже грядущей зимой, а закупать газ по более, чем 1000 долларов страна не в состоянии. Нельзя забывать и о казнокрадстве Зе-чиновников и больших расходах «незалежной» на войну против жителей Донбасса.

На фоне вышеизложенных цифр назрел вопрос: нужен ли украинцам тот безвиз, который является единственной «перемогой» майдана? О каких путешествиях по Европе могут думать обманутые и нищие жители Украины, если сейчас у них единственные думы – выжить, не умереть от голода, холода, или не стать случайной жертвой жестоких титушек и неофашистов, которые рождены госпереворотом-2014.

Для рядовых украинцев майдан «гидности» стал удавкой, и с одного конца эту удавку затягивают «зелёные», а с другой – порошенковская «оппозиция». Но кто бы из этих предателей Украины не выиграл в войне за престол, бесспорно, проиграет только украинское население, которое без России и под тотальным контролем Запада – ждёт верная погибель.