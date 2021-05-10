Драма на охоте: «жертва кровавого путинского режима» вероломно вышла из леса к людям

10.05.2021, Москва, Елена Острякова

Все внимание либеральной российской общественности последние три дня было приковано к Омской области, где во время охоты потерялся глава местного здравоохранения Александр Мураховский. Такое внимание к судьбе провинциального чиновника объяснялось отнюдь не человеколюбием.

Дело в том, что до назначения областным министром Мураховский работал главврачом в больнице, в которую в июле прошлого года привезли «отравленного» блогера-уголовника Алексея Навального. Пока МЧС и добровольцы прочесывали лес, в Москве либералы множили конспирологические версии.

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Илья Яшин, который сейчас занимает должность председателя Совета депутатов Красносельского муниципального округа, зловеще опубликовал пост журналиста Олега Сальманова, датированный августом прошлого года. Тот предрекает, что Мураховский «случайно выпадет из окна».

«Олег в прошлом августе как в воду глядел», – добавил Яшин.

Директор организации-иноагента ФБК Иван Жданов напомнил в эфире «Эха Москвы», что в омской больнице, которую возглавлял Мураховский, умерли два врача.

«Ну, знаете, как говорится: один раз — это случайность, два раза — совпадение, а три — уже тенденция. И, безусловно, когда третий врач, который непосредственно лечил Алексея, хотя мы не уверены, что он занимался именно лечением, когда с этим врачом что-то происходит… У нас был врач Агишев, был врач Максимишин, которые скоропостижно скончались. И если такое же происходит с Мураховским, наверно, я бы уже на месте других врачей сильно-сильно задумался, а точно ли это случайность. Это уже тенденция к тому, что их просто убирают, потому что они слишком много знают. Они же очевидно понимали, что это было отравление. Врачи-то не могут этого не понимать. А им приходилось врать что-то про обмен веществ», – вещал Жданов.

Поддерживающий раскольников в КПРФ политолог Борис Кагарлицкий предрекал, что «режим» спишет убийство Мураховского на таежных медведей.

«Ответственность за произошедшее возложат, скорее всего, на медведей, которые ходят по окрестному лесу. Поскольку медведи в свою защиту ничего ни написать, ни заявить не могут, тут и поставят точку. И можно надеяться, что на этом череда загадочных смертей в области завершится, если только некоторое количество предполагаемой отравы не утекло на черный рынок, чтобы потом отразиться на судьбе чьей-то тещи или чьей-то собаки», – стращал в своем телеграмм-канале Кагарлицкий.

За день до этого появление подобной версии предрекал другой политолог Дмитрий Евстафьев.

«Делаем, коллеги, ставки, когда появится версия, что Теран Путен скормил чиновника медведЯм за то, что тот хотел рассказать правду об отравлении Навального. Я считаю, сегодня вечером по Мск, как методичку из Лондона получат. Но есть альтернативная точка зрения – с утра, потому, как в Мск все бухие», – ерничал Евстафьев.

Не смог не съязвить и либерал Станислав Белковский.

«Омские врачи, лечившие А. А. Навального в 2020, исчезают один за другим. Сила проклятия? В интригу могут быть вовлечены медведи – тотемные животные РФ-народа», – написал он.

Это буйство мрачных фантазий оборвалось сегодня утром, когда блуждавший по тайге Мураховский наконец вышел к какой-то деревне.

«Какое разочарование для оппозиционной певчей камарильи: не удалось слепить новый триллер о зловещих кровавых российских спецслужбах», – написал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. «Специально дрессированные спецслужбами: медведь, волк и лиса, не только отпустили Мураховского, но и смыли с него все следы Новичка и полония», – иронизирует журналист Алексей Репин.

Но не все либералы разочаровались и сдались. Бежавший в Лондон журналист Олег Кашин предположил, что омский министр хотел повторить «подвиг» предателя Григория Родченко, который бежал в 2016 году за рубеж и начал публиковать сомнительную информацию об употреблении российскими спортсменами допинга. По его версии попытавшегося скрыться Мураховского нашли раньше, чем официально объявили об этом, и держали в подвале.

«Нашли (убегал от поисковиков «Лизы Алерт» тайной тропой), поймали, сдуру отрапортовали прессе, а потом подошел еще один поисковик в штатском – так, Москва до утра молчит, давайте пока подержим в подвале, утром решим, живым найдется или мертвым», – написал Кашин.

Телеведущий Владимир Соловьев предполагает, что суета вокруг Мураховского в либеральном лагере еще не закончилась.

«Жду когда оппы начнут писать, что это они спасли Мураховского от расправы, мол, дрессированные медведи Путина уже были готовы сожрать доктора, но осознав, что коварный чекистский план раскрыт, сохранили ему жизнь», – написал он.