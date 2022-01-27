Дроздов пообещал спеть оду тем, кто будет убивать россиян голыми руками

27.01.2022  08:22 (Мск), Киев,
Тарас Стрельцов.  
Просмотров:
 
Дзен, Политика, Россия, русофобия, Украина
Новости Украины

В случае нападения российских войск каждый украинский «патриот» должен начать убивать русских.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил пропагандирующий русофобию львовский журналист Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае нападения российских войск каждый украинский «патриот» должен начать убивать русских. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Для меня сегодняшнее положение является тестом для гражданского общества тех мест, которые ближайшие к российской границе. Мне кажется, что там перед каждым гражданином становится вопрос: допустит ли он, своим молчаливым согласием, физическое проникновение оккупанта в какие-то органы власти и поднятие на флагштоке флага другой страны.

Если не найдётся достаточного количества людей, которые голыми руками, лопатами и чем-то острым будут физически уничтожать каждого москаля, который пришёл к ним с триколором в когтях, тогда там будут триколоры», – заявил Дроздов.

Также русофоб добавил, что многие украинцы встретят российские войска без сопротивления, но в каждом городе найдутся те, кто начнёт убивать русских.

«Я не представляю, что на восьмом году войны, украинцы позволят такому случиться. Мне кажется, что на каждую толпу городских коллаборационистов, а внутренняя вата будет себя проявлять, она для этого тут держится и выращивается, должен найтись один чокнутый, который придёт и будет грохать всех, когда-то я спою оду этому чокнутому, который будет голыми руками уничтожать оккупанта», – заключил Дроздов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть