Дроздов пообещал спеть оду тем, кто будет убивать россиян голыми руками
В случае нападения российских войск каждый украинский «патриот» должен начать убивать русских.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил пропагандирующий русофобию львовский журналист Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Для меня сегодняшнее положение является тестом для гражданского общества тех мест, которые ближайшие к российской границе. Мне кажется, что там перед каждым гражданином становится вопрос: допустит ли он, своим молчаливым согласием, физическое проникновение оккупанта в какие-то органы власти и поднятие на флагштоке флага другой страны.
Если не найдётся достаточного количества людей, которые голыми руками, лопатами и чем-то острым будут физически уничтожать каждого москаля, который пришёл к ним с триколором в когтях, тогда там будут триколоры», – заявил Дроздов.
Также русофоб добавил, что многие украинцы встретят российские войска без сопротивления, но в каждом городе найдутся те, кто начнёт убивать русских.
«Я не представляю, что на восьмом году войны, украинцы позволят такому случиться. Мне кажется, что на каждую толпу городских коллаборационистов, а внутренняя вата будет себя проявлять, она для этого тут держится и выращивается, должен найтись один чокнутый, который придёт и будет грохать всех, когда-то я спою оду этому чокнутому, который будет голыми руками уничтожать оккупанта», – заключил Дроздов.
Спасибо!
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