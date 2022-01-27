Дроздов пообещал спеть оду тем, кто будет убивать россиян голыми руками

В случае нападения российских войск каждый украинский «патриот» должен начать убивать русских.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил пропагандирующий русофобию львовский журналист Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для меня сегодняшнее положение является тестом для гражданского общества тех мест, которые ближайшие к российской границе. Мне кажется, что там перед каждым гражданином становится вопрос: допустит ли он, своим молчаливым согласием, физическое проникновение оккупанта в какие-то органы власти и поднятие на флагштоке флага другой страны.

Если не найдётся достаточного количества людей, которые голыми руками, лопатами и чем-то острым будут физически уничтожать каждого москаля, который пришёл к ним с триколором в когтях, тогда там будут триколоры», – заявил Дроздов.