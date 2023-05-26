Две ракеты ВСУ ударили по «Азовстали»

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В Мариуполе территория печально известного завода «Азовсталь» подверглась ракетному обстрелу ВСУ.

Видео и фото публикуют в местных тг-каналах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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С северо-запада в направлении н.п. Мариуполь: выпущены 2 дальнобойные ракеты – сообщается в СЦКК ДНР.

На данный момент тип ракет не установлен. На месте наблюдается большое задымление, информации о пострадавших нет. Некоторые тг-каналы уже утверждают, что был нанесён удар британскими ракетами Storm Shadow.

Отметим, что после сегодняшнего обстрела Донецка, ВСУ продолжили удары по городу. Под огнём оказались как прифронтовые, так и один из тыловых районов. На данный момент известно о двух раненых. Повреждены кровли, фасады, остекление, а также газовое снабжение.