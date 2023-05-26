Две ракеты ВСУ ударили по «Азовстали»

Сергей Вредников .  
26.05.2023 21:22
  (Мск) , Мариуполь
Просмотров: 829
 
Военные преступления, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Донбасс, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


В Мариуполе территория печально известного завода «Азовсталь» подверглась ракетному обстрелу ВСУ.

Видео и фото публикуют в местных тг-каналах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Мариуполе территория печально известного завода «Азовсталь» подверглась ракетному обстрелу ВСУ. Видео и фото...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


С северо-запада в направлении н.п. Мариуполь: выпущены 2 дальнобойные ракеты – сообщается в СЦКК ДНР.

На данный момент тип ракет не установлен. На месте наблюдается большое задымление, информации о пострадавших нет. Некоторые тг-каналы уже утверждают, что был нанесён удар британскими ракетами Storm Shadow.

Отметим, что после сегодняшнего обстрела Донецка, ВСУ продолжили удары по городу. Под огнём оказались как прифронтовые, так и один из тыловых районов. На данный момент известно о двух раненых. Повреждены кровли, фасады, остекление, а также газовое снабжение.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть