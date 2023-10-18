Двойной ракетный удар ВСУ по Севастополю – губернатор доложил о последствиях

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На подлете к Севастополю были сбиты две переоборудованные в ударный вариант зенитные ракеты комплекса ПВО С-200. Фрагменты перехваченных целей упали в безлюдной местности с последующей детонацией на земле.

Жертв и разрушений нет, сообщили в Минобороны РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По предварительным данным, в районе Кара-Кобы была сбита ракета, боевая часть сдетонировала на земле в поле. Никто из людей не пострадал. Никакого повреждения инфраструктуры нет. Возгорания на месте не зафиксировано. Все расчеты возвращены в пункты дислокации, но продолжают находиться в режиме повышенной готовности», – сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В севастопольских пабликах сообщают, что от взрывной волны при падении обломков ракеты в домах выбиты окна. Параллельно ЧФ отражал атаку БПЛА над морем. Все действия курировали 6 бортов разведывательной авиации НАТО, которые кружили в нейтральных водах.

По мнению экспертов, целью удара были объекты энергетической инфраструктуры Севастополя. Одна из ракет сбита в районе поселка Сахарная головка, недалеко от Балаклавской ТЭС.