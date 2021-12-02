Джангиров: Москва предупредила ЕС, что не ручается за непредсказуемого Лукашенко

В Кремле мягко намекнули «западным партнёрам», что на фоне происходящего миграционного кризиса – загонять Белоруссию в безвыходное положение себе дороже.

Об этом в эфире YouTube-канала «Капитал» заявил политолог Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лукашенко говорит: поляки перекроют границу, а я им газ перекрою. Он опять повторил. В этот раз Кремль так прокомментировал: Песков заявил, что в Кремле не хотели бы даже рассуждать о гипотетической ситуации прекращения из Белоруссии транзита газа в Европу, рассчитывают, что сложное положение Белоруссии не приведёт к срыву выполнения российских обязательств перед потребителями газа в ЕС.

Здесь такое многозначное заявление, но мы понимаем, что есть и намёк в том смысле, что не надо загонять Белоруссию в сложное положение. Когда оно станет очень сложным, то мы за Александра Григорьевича не ручаемся. Вы же знаете, какой он у нас непредсказуемый», – рассказал Джангиров.