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28.10.2021 18:37 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
бизнес, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал
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«Единая Россия»: в Госдуму не пускают лоббистов от крупного капитала

Россия движется к формированию правительства по партийному принципу. Об этом руководитель фракции «Единая Россия»...

Россия движется к формированию правительства по партийному принципу.

Об этом руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заявил сегодня в кулуарах Госдумы РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент последовательно реализует программу вовлечения общества в управление государством. Партия «Единая России» шла на выборы с народной программой. Ее поддержал президент. Мы делаем шаг к партийному правительству», – сказал Васильев.

По его словам в нынешнем составе Госдумы нет депутатов, лоббирующих интересы крупного бизнеса.

«У нас частенько бывает так, что отдельные корпорации, группы проводят свои интересы. Они имеют на это право. Но мы сегодня выстроили систему, которая не позволяет безраздельно господствовать в зале такого рода представителям. Это очень важно. В партии «Единая Россия» каждый депутат принимает консолидированное решение по важным для страны вопросам», – сказал Васильев.

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