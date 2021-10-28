«Единая Россия»: в Госдуму не пускают лоббистов от крупного капитала

28.10.2021 18:37 (Мск), Москва, Елена Острякова

Россия движется к формированию правительства по партийному принципу.

Об этом руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заявил сегодня в кулуарах Госдумы РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Президент последовательно реализует программу вовлечения общества в управление государством. Партия «Единая России» шла на выборы с народной программой. Ее поддержал президент. Мы делаем шаг к партийному правительству», – сказал Васильев.

По его словам в нынешнем составе Госдумы нет депутатов, лоббирующих интересы крупного бизнеса.

«У нас частенько бывает так, что отдельные корпорации, группы проводят свои интересы. Они имеют на это право. Но мы сегодня выстроили систему, которая не позволяет безраздельно господствовать в зале такого рода представителям. Это очень важно. В партии «Единая Россия» каждый депутат принимает консолидированное решение по важным для страны вопросам», – сказал Васильев.